HABER

Emekli hemşire intihar etti, köpeği yanından ayrılmadı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2018 11:45 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde emekli hemşire Hülya M.

Emekli hemşire intihar etti, köpeği yanından ayrılmadı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde emekli hemşire Hülya M. (54), yalnız yaşadığı evinde ilk belirlemelere göre ilaç içerek yaşamına son verdi. Çilingir yardımı ile girilen evde 'Çiko' isimli köpek, ölen sahibinin yanında bulundu.
Omurca Mahallesi Mutlu Köy Tatil Sitesi'ndeki evinde yalnız yaşayan emekli hemşire Hülya M.'den 2 gündür haber alamayan komşuları, polise bildirdi. Gelen polis ekibi, çilingir yardımıyla girdiği evde, Hülya M.'yi koltukta hareketsiz buldu. Yanında ise 'Çiko' isimli köpeğinin beklediği görüldü. Yapılan kontrolde, Hülya M.'nin öldüğü belirlendi.
Yapılan ilk incelemede, bir süredir psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Hülya M.'nin ilaç içerek yaşamına son verdiği belirlendi. Hülya M.'nin cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Rusya'dan İngiltere'ye misillemeRusya'dan İngiltere'ye misilleme
Paraları sosyal medyadan yayınladıParaları sosyal medyadan yayınladı
İYİ Parti'nin tepesinde şok istifa!İYİ Parti'nin tepesinde şok istifa!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Estetik yaptıran Hanife isyan ettirdi!

Estetik yaptıran Hanife isyan ettirdi!

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

Herkes bu aşk hikâyesini konuşmuştu! Tecavüz ettiği, kuzeniyle aldattığı ortaya çıktı

Herkes bu aşk hikâyesini konuşmuştu! Tecavüz ettiği, kuzeniyle aldattığı ortaya çıktı

Oktay Kaynarca'dan gazeteci Lube Ayar'ın paylaşımına çok sert yanıt

Oktay Kaynarca'dan gazeteci Lube Ayar'ın paylaşımına çok sert yanıt

TSK Afrin'deki görüntüleri paylaştı! İşte teröristlerin korkunç planı

TSK Afrin'deki görüntüleri paylaştı! İşte teröristlerin korkunç planı

İşte Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki evi

İşte Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki evi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gaspçıların yeni tuzağı 'Hornet' arkadaşlık sitesi!

Gaspçıların yeni tuzağı 'Hornet' arkadaşlık sitesi!

Pompalı tüfekle ateş açtılar: 1 ölü, 1 yaralı

Pompalı tüfekle ateş açtılar: 1 ölü, 1 yaralı

Kargocu kılığına girip yaşlı kadının önce ellerini bağladılar sonra...

Kargocu kılığına girip yaşlı kadının önce ellerini bağladılar sonra...

Kapkaç şüphelisini, güvenlik kamerası kaydı yakalattı

Kapkaç şüphelisini, güvenlik kamerası kaydı yakalattı

İstanbul'da ele geçirildi! Piyasa değeri 1 milyon TL!

İstanbul'da ele geçirildi! Piyasa değeri 1 milyon TL!

Damat düğününde kavga çıkaran kişiyi 5 gün sonra vurdu

Damat düğününde kavga çıkaran kişiyi 5 gün sonra vurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.