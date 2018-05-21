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Emekli işçi 3 gündür kayıp

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2018 18:41 | Son Güncelleme

KARABÜK’te, işçi emeklisi İsmail Diktepe'den (45) 3 gündür haber alınamıyor.

Emekli işçi 3 gündür kayıp

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK’te, işçi emeklisi İsmail Diktepe'den (45) 3 gündür haber alınamıyor.
Bayır Mahalle'de oturan işçi emeklisi ve 2 çocuk babası İsmail Diktepe'den, geçen Cuma gününden bu yana haber alınamıyor. Polis kentteki güvenlik kameralarını incelemeye alırken, İsmail Diktepe'nin bulunması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sakine Diktepe, eşinin geçen Cuma günü kendisi uyuduğu sırada evden ayrıldığını söyleyerek, "Saat 15.00 sıralarında telefonla görüştük. Akşam bir yere iftara gideceğini söyledi. Askerde olan oğlum aradı. Ondan bilgi vermek istedim. Dinlemek istemedi gibi oldu. 'Gelince konuşuruz' dedi, 2 dakika konuştuk, hemen kapattı. Ben de iftara gidecek diye bir daha aramadım. Gece 00.00'da aradığımda ulaşılmıyordu. Husumetlimiz yok bildiğim kadarıyla. Varsa da söylemedi. Benim bildiğim bir şey yok. Gören duyan varsa Allah rızası için haber versin" dedi.
Eşinin kaybolduğu gün bir kişiyle konuşurken görüldüğünü ifade eden Sakine Diktepe, "Eşim çok sessiz duruyormuş, karşısında ki ise sürekli bir şeyler anlatıyormuş. Eşimi aldı gitti mi?" diye konuştu.
İsmail Diktepe'nin kayınbiraderi Recep Kavak ise, "Kız kardeşim gece saat 01.30'da beni aradı. İsmail'in eve gelmediğini, kaybolduğunu söyledi. Kardeşimi de alıp karakola gittim. Müracaatımızı yaptık. Bütün hastanelere, terminale gittim. Sabah saatlerine kadar aradık ama bulamadık. En son saat 19.00 sıralarında Karabük Kartaltepe civarında görülmüş. Bir de evinin 100 metre yakının alt yolda görülmüş" dedi.

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Emekli işçi 3 gündür kayıpEmekli işçi 3 gündür kayıpEmekli işçi 3 gündür kayıpEmekli işçi 3 gündür kayıp

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