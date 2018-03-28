Emekli müezzin FETÖ’den gözaltına alındı

Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kırcasalih beldesinde emekli bir müezzin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İlçe Müftülüğü kadrosundan geçen yıl emekli olan H.Ö. (66), kapatılan Bank Asya’daki hesap hareketleri nedeniyle gözaltına alındı. H.Ö., işlemlerinin ardından Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.