HABER

Emekli müezzin FETÖ’den gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2018 18:13 | Son Güncelleme

Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kırcasalih beldesinde emekli bir müezzin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı.Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İlçe Müftülüğü kadrosundan geçen yıl emekli olan H.Ö.

Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kırcasalih beldesinde emekli bir müezzin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İlçe Müftülüğü kadrosundan geçen yıl emekli olan H.Ö. (66), kapatılan Bank Asya’daki hesap hareketleri nedeniyle gözaltına alındı. H.Ö., işlemlerinin ardından Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Çiftlik Bank'ın 'beyin takımı' deşifre edildi!Çiftlik Bank'ın 'beyin takımı' deşifre edildi!
Son dakika! Rusya'dan ABD'ye çok sert sözlerSon dakika! Rusya'dan ABD'ye çok sert sözler
İstanbul'da özel harekat destekli operasyon!İstanbul'da özel harekat destekli operasyon!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: Bu tuzağa düşersek Hatay elimizden gidecek

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: Bu tuzağa düşersek Hatay elimizden gidecek

Öykü Serter rezil oldu!

Öykü Serter rezil oldu!

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

GetContact ve benzeri uygulamalar için BTK devrede!

GetContact ve benzeri uygulamalar için BTK devrede!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Vahşet! Annesinin battaniye ile boğmaya çalıştığı bebekten kötü haber

Vahşet! Annesinin battaniye ile boğmaya çalıştığı bebekten kötü haber

Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Marmara'da hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Marmara'da hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat! Çamur yağacak!

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat! Çamur yağacak!

Dünyada muadili olmayan ‘Yeditepe Bienali’ Tarihi Yarımada'da

Dünyada muadili olmayan ‘Yeditepe Bienali’ Tarihi Yarımada'da

Otobüste dehşet anları! Şoförün boğazına bıçak dayadı

Otobüste dehşet anları! Şoförün boğazına bıçak dayadı

Çırılçıplak çatıya çıkan genci 'Çay içelim' diyerek ikna etti

Çırılçıplak çatıya çıkan genci 'Çay içelim' diyerek ikna etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.