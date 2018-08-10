Emekli öğretmen çift, kazada öldü

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde kavşaktan dönüş yapmak isteyen otomobile, arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. Kazada, emekli öğretmen Aptülmuttalip ve Fatma Koşucu çifti yaşamını yitirdi.
Kaza, dün gece Çorlu-Tekirdağ karayolu Çiftlikler mevkiinde meydana eldi. Çorlu'ya giden emekli öğretmen Aptülmuttalip Koşucu yönetimindeki 59 YM 778 plakalı otomobil, kavşaktan dönmek isterken iddiaya göre şerit ihlali yaptı. Bu sırada arkadan gelen Ahmet Emre Saygılı yönetimindeki 34 NT 9533 plakalı otomobil, Koşucu'nun otomobiline çarptı. Çarpmanın etkisiyle Koşucu'nun aracı takla atarak ters döndü.
Kazada, Koşucu olay yerinde hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Koşucu'nun kendisi gibi emekli öğretmen olan eşi Fatma Koşucu da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
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