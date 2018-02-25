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Emekli öğretmen, evinde çıkan yangında dumandan zehirlenip, öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 25.02.2018 19:02 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, emekli öğretmen İkbal Arı (76), yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında dumandan zehirlenerek, yaşamını yitirdi.

Emekli öğretmen, evinde çıkan yangında dumandan zehirlenip, öldü

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, emekli öğretmen İkbal Arı (76), yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında dumandan zehirlenerek, yaşamını yitirdi.
Olay, saat 15.00 sıralarında, Turgutreis Mahallesi'nde meydana geldi. Emekli sınıf öğretmeni İkbal Arı'nın yalnız yaşadığı Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki binanın ikinci katındaki dubleks evinde yangın çıktı. Dumanları fark eden komşuları, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangına su sıkarak, müdahale ederken, bir yandan da Arı'yı kurtarmak için kapı ve pencereyi kırarak, içeri girdi. Ekipler, eve girdiğinde Arı'nın yatak odasında cansız bedenini buldu. Yoğun dumandan zehirlenerek, yaşamını yitirdiği belirlenen İkbal Arı'nın cenazesi, jandarma ile savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Jandarma, emekli öğretmen Arı'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

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Emekli öğretmen, evinde çıkan yangında dumandan zehirlenip, öldüEmekli öğretmen, evinde çıkan yangında dumandan zehirlenip, öldüEmekli öğretmen, evinde çıkan yangında dumandan zehirlenip, öldüEmekli öğretmen, evinde çıkan yangında dumandan zehirlenip, öldü

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