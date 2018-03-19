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Emekli öğretmen, kız öğrenciye cinsel istismardan tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 16:09 | Son Güncelleme

TRABZON’un Vakfıkebir ilçesinde emekli öğretmen A.K.

VAKFIKEBİR (Trabzon), (DHA)- TRABZON’un Vakfıkebir ilçesinde emekli öğretmen A.K. (57), görev yaptığı dönemde 16 yaşındaki kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.
İlçede, Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde eğitim gören kız öğrencinin ailesi 2 ay önce meslek dersi öğretmeni olan A.K.’nin çocuklarına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvurarak şikâyetçi oldu. Olayla ilgili idari soruşturma başlatıldı. İdari soruşturma kapsamında A.K.’ye maaş kesme cezası verildi. Bu sürede emekliye ayrılan öğretmen A.K. hakkında aile savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan A.K., ‘Cinsel istismar’ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu.

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