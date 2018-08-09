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Emekli öğretmen otomobil kazasında öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2018 21:12 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde şerit ihlali yaparak kavşakta dönüş yapmak isteyen emekli öğretmen Aptülmutallip Koşucu'nun (72) kullandığı otomobile, ardından gelen başka bir otomobil çarptı.

Emekli öğretmen otomobil kazasında öldü

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde şerit ihlali yaparak kavşakta dönüş yapmak isteyen emekli öğretmen Aptülmutallip Koşucu'nun (72) kullandığı otomobile, ardından gelen başka bir otomobil çarptı. Kazada Koşucu hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.
Kaza, Çorlu-Tekirdağ karayolu çiftlikler mevkiinde meydana eldi. Çorlu'ya giden emekli öğretmen Aptülmuttalip Koşucu, yönetimindeki 59 YM 778 plakalı otomobille iddiaya göre kontrolsüz şerit ihlali yaparak kavşakta dönüş yapmak istedi. Bu sırada ardından gelen Ahmet Emre Saygılı yönetimindeki 34 NT 9533 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Koşucu'nun aracı takla atarak ters döndü. İhbar üzerine gelen ambulanslarla yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Ters dönen araçta hayatını kaybeden Aptülmuttalip Koşucu'nun cesedi savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Emekli öğretmen otomobil kazasında öldüEmekli öğretmen otomobil kazasında öldüEmekli öğretmen otomobil kazasında öldüEmekli öğretmen otomobil kazasında öldü

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