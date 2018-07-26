Emekli öğretmen tüfekle intihar etti

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, emekli öğretmen Kaffur D. (52), pompalı tüfekle kalbine ateş ederek intihar etti.
Olay, öğle saatlerinde Zaviye Mahallesi'nde meydana geldi. Eşi ve gelininin de evde bulunduğu sırada bir odaya giren Kaffur D., iddiaya göre pompalı tüfekle kalbine ateş etti. Silah sesini duyup, odaya giren eşi ve gelini, yerde kanlar içinde yatan Kaffur D.'yi görünce baygınlık geçirdi. Komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Kaffur D.'nin yaşamını yitirdiği saptandı. Cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Duman'ın intihar nedeni araştırılıyor.
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