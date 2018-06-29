HABER

Emekli olmak için taşıdığı 27 bin lirayı düşürdü, eşi gözyaşlarına boğuldu (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2018 18:36 | Son Güncelleme

POLİS 30 GÜVENLİK KAMERASI İNCELEYEREK PARAYI ALANI BULDU Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ve İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri 30 güvenlik kamerası incelemesinin ardından Muhammet Yıldırım'ın zarf içinde kaybolan 27 bin 200 lirasını alanı tespit etti.

Emekli olmak için taşıdığı 27 bin lirayı düşürdü, eşi gözyaşlarına boğuldu (2)

POLİS 30 GÜVENLİK KAMERASI İNCELEYEREK PARAYI ALANI BULDU
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ve İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri 30 güvenlik kamerası incelemesinin ardından Muhammet Yıldırım'ın zarf içinde kaybolan 27 bin 200 lirasını alanı tespit etti. Samsun'da bir ilçe belediyesinde zabıta olarak görev yapan M.S.'yi güvenlik kameraları incelemesinin ardından yakalayan ekipler, para ile ifadesi almak üzere Gazi Polis Merkezi'ne götürdü. Polis, M.S.'yi ifadesinin ardından serbest bırakılırken, parayı kaybeden aileye parayı almak için teslim için polis merkezine çağırdı. Polis merkezi önünde polislere teşekkür eden Muhammet Yıldırım, "Emniyet teşkilatı çok zahmet çekti. Allah milletimize, askerimize ve polisimize zeval vermesin. Allah hepinizden razı olsun. Bugün çok eziyet çektiler.Bir yudum su içemediler" dedi. Eşi Fatma Yıldırım ise "Polisimize ve askerimize allah zeval vermesin. Allah hepinizden razı olsun. Parayı yarın yatıracağız" diye konuştu. Aile ardından parayı sayarak teslim aldı.

FOTOĞRAFLI

Emekli olmak için taşıdığı 27 bin lirayı düşürdü, eşi gözyaşlarına boğuldu (2)

PARTNERTatil rehavetiTatil rehaveti
Bıçaklı dehşet: Arkadaşını yaraladı, bindiği otomobilin sürücüsünü öldürdü (3)- YenidenBıçaklı dehşet: Arkadaşını yaraladı, bindiği otomobilin sürücüsünü öldürdü (3)- Yeniden
Tartıştığı köylüsünü başından vurup öldürdüTartıştığı köylüsünü başından vurup öldürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beykoz'daki eski kundura fabrikasında yangın!

Beykoz'daki eski kundura fabrikasında yangın!

Elektriğe zam gelecek mi?

Elektriğe zam gelecek mi?

Alaattin Çakıcı'dan ölüm tehdidi! Karar Gazetesi yazarlarına koruma verildi

Alaattin Çakıcı'dan ölüm tehdidi! Karar Gazetesi yazarlarına koruma verildi

Muharrem İnce gitmeden CHP'den istifa haberi geldi!

Muharrem İnce gitmeden CHP'den istifa haberi geldi!

Özgü Namal'ın köy hayatı

Özgü Namal'ın köy hayatı

Son dakika! Mustafa Elitaş'tan flaş kongre açıklaması

Son dakika! Mustafa Elitaş'tan flaş kongre açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir için AFAD açıklama yaptı: Kaçırılma ihtimali...

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir için AFAD açıklama yaptı: Kaçırılma ihtimali...

Samsun'da yaşlı çiftin emeklilik hayalleri suya düştü! Prim borcu için getirdikleri parayı düşürdüler

Samsun'da yaşlı çiftin emeklilik hayalleri suya düştü! Prim borcu için getirdikleri parayı düşürdüler

Çocuklara cehennemi yaşattı! 10 gün boyunca aç ve susuz bırakıp, işkence yaptı

Çocuklara cehennemi yaşattı! 10 gün boyunca aç ve susuz bırakıp, işkence yaptı

Denize giren kadınlar için tartışma yaratan sözler

Denize giren kadınlar için tartışma yaratan sözler

Karıştırıcıya düşen 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Karıştırıcıya düşen 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Mersin'de korkunç olay! Cezaevinden izinli çıktı eşine dehşeti yaşattı!

Mersin'de korkunç olay! Cezaevinden izinli çıktı eşine dehşeti yaşattı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.