Emekli Orgeneral Abidin Ünal, eleştirilen o görüntüleri anlattı

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA) - FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili aralarında sözde 'Yurtta Sulh Konseyi' üyelerinin de bulunduğu 221 sanığın yargılandığı davada, darbe gecesi derdest edilen eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Abidin Ünal müşteki-mağdur olarak dinlendi.

Abidin Ünal, Akıncı Üssü'nde tutulduğu sırada, darbe girişiminin bir numarası olduğu suçlamasıyla yargılanan eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk ile kol kola yürürken ortaya çıkan görüntülerini anlattı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi yerleşkesindeki salonda görülen duruşmada, eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Abidin Ünal mağdur-müşteki sıfatıyla ifade verdi. Darbe girişiminin başından, İstanbul'da Mehmet Şanver'in kızının düğününden derdest edilip, Akıncı Üssü'ne getirilmesi ve ertesi gün kurtarılmasına kadarki süreci Anlatan Ünal, Akın Öztürk ile ortaya çıkan görüntülerini söyle anlattı:

"16 Temmuz saat 14.00 sıralarında tutulduğum odanın kapısı zorlandı. Ancak kapıyı açan olmadı. 15 dakika sonra kapı açıldı ve Akın Öztürk içeri girdi. Bana, 'Aaa sen burada mısın' dedi. Bana gece boyunca Genelkurmay başkanı ile birlikte olduğunu, darbeyi önlemeye çalıştıklarını, hala müzakerelerin sürdüğünü, sivil değil de askeri savcıya teslim olmak istedikleri, Genelkurmay başkanın sabah ayrıldığını, kendisinin de gitmek istediğini ancak Genelkurmay başkanının 'Sen burada kal' dediğini söyledi. Bana 'Genelkurmay İkinci başkanı da burada, yanına gidelim' dedi. Ancak ben kabul etmeyince ayrıldı. Bir süre sonra Akın Öztürk tekrar geldi. 'Yaşar Güler'le geldik gidiyoruz' dedi. Koridora çıkıp yürüdük. Yaşar Güler'i görüp kucaklaştık. Sonra 'Gidiyoruz' dediler."