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Emekli Orgeneral Hurşit Tolon, telefon dolandırıcılarının kurbanı oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2018 01:33 | Son Güncelleme

ANKARA'da eski 1'inci Ordu Komutanı emekli Orgeneral Hurşit Tolon, telefonda kendisini hakim ve savcı olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldı.

Emekli Orgeneral Hurşit Tolon, telefon dolandırıcılarının kurbanı oldu

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da eski 1'inci Ordu Komutanı emekli Orgeneral Hurşit Tolon, telefonda kendisini hakim ve savcı olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldı. Emekli Orgeneral Tolon'un dolandırıcılara 12 bin 620 dolar verdiği belirtildi.
Ankara'da telefonla aradıkları kişilere kendilerini hakim savcı olarak tanıtan kişiler, isimlerinin FETÖ operasyonunda geçtiğini belirterek aralarında emekli Orgeneral Hurşit Tolon'un da bulunduğu 8 kişiyi 400 bin lira dolayında dolandırdı. İhbar üzerine çalışma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Suriye uyruklu Hishan Al J. Ve Tuncay Ç. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
FETÖ BAHANESİ İLE DOLANDIRDILAR
Emekli Orgeneral Hurşit Tolon'a da telefonla ulaşan dolandırıcılar, FETÖ üyelerinin Tolon'un ev telefonuna bağlı internet hattı üzerinden görüşme yaptığını, bankadaki parasının da ABD'deki bir bankaya gönderilmeye çalışıldığını söyledi. Olayla ilgili operasyon yapılacağını ifade eden dolandırıcılar, Tolon'a ait paralardan parmak izi alınması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine dolandırıcılar ile buluşan Emekli Orgeneral Tolon, polis sandığı kişilere 12 bin 620 dolar para verdi. Telefonda görüştüğü kişilerden bir süre haber bekleyen Tolon, daha sonra dolandırıldığını fark ederek polise şikayette bulundu.

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Emekli Orgeneral Hurşit Tolon, telefon dolandırıcılarının kurbanı olduEmekli Orgeneral Hurşit Tolon, telefon dolandırıcılarının kurbanı olduEmekli Orgeneral Hurşit Tolon, telefon dolandırıcılarının kurbanı olduEmekli Orgeneral Hurşit Tolon, telefon dolandırıcılarının kurbanı oldu

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