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Emekli polis memuru bıçaklanarak öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2018 11:39 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde yaşayan emekli polis memuru Abdullah Altuğ (70), evinin bahçesinde 8 yerinden bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde yaşayan emekli polis memuru Abdullah Altuğ (70), evinin bahçesinde 8 yerinden bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.
Yeniharmandalı Mahallesi Hasırcık mevkisinde yaşayan emekli polis memuru Abdullah Altuğ'u ziyaret etmek isteyen oğlu, dün saat 20.00 sıralarında, babasının evine gitti. Evin bahçesine giren oğlu, babası Altuğ'u kanlar içinde buldu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ve polis ekiplerinin yaptığı kontrolde, Abdullah Altuğ'un öldüğü belirlendi. Yapılan incelemede, Altuğ'un vücudunun 8 yerinden bıçaklandığı anlaşıldı. Altuğ'un cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarma, cinayeti kimin işlediğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.

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