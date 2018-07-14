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Emekli polis memurunun öldürüldüğü anların görüntüleri ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.07.2018 10:25 | Son Güncelleme

İZMİR'in Bornova ilçesinde, polis memurluğundan emekli olduktan sonra özel bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışırken bıçaklanarak öldürülen 63 yaşındaki Hasan Hüseyin Koç'un saldırıya uğradığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, polis memurluğundan emekli olduktan sonra özel bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışırken bıçaklanarak öldürülen 63 yaşındaki Hasan Hüseyin Koç'un saldırıya uğradığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde İ.B.H.'nin çıkan tartışma sonrasında Koç'u bacağından bıçaklaması ve olay yerinden kaçması yer alıyor. Olay, geçen yıl 3 Şubat'ta gece saatlerinde Mevlana Mahallesi 1776/32 Sokak'ta meydana geldi. Polis memurluğundan emekli olduktan sonra bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlayan Hasan Hüseyin Koç, çıkan tartışmada sitenin arazisinin sahibinin oğlu İ.H.B.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Koç, bacağına isabet eden bıçak darbeleriyle ağır yaralanırken, İ.H.B. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı Koç, ambulansla hastaneye götürülürken yolda kalbi durdu. Sağlık görevlilerinin yaptığı kalp masajıyla yaşama döndürülen Koç, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrası çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, zanlı İ.H.B.'yi kısa süre sonra yakaladı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı İ.H.B., tutuklandı. Yapılan yargılama sonucunda İ.H.B., 'kasten öldürme' suçunda müebbet hapis cezasına çarptırıldı. MÜDAHELE ETMEK İSTEYEN KİŞİYİ UZAKLAŞTIRMAK İSTİYOR Öte yandan emekli polis memurunun saldırıya uğradığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde güvenlik kulübesine gelen İ.H.B., tartışmanın ardından elindeki bıçağı Koç'un bacağına saplıyor. Ağır yaralanan ve aşırı kan kaybeden Koç ise saldırıdan kurtulmak için olay yerinden uzaklaşmak isterken yere yığılıyor. Yerde yatan Koç'un başına köpekler toplanıyor, İ.H.B. köpekleri kovalıyor. Görüntülerde İ.H.B.'nin rahat tavırları dikkat çekerken, yoldan geçen ve Koç'a müdahale etmek isteyen motosikletli bir kişiyi de uzaklaştırmaya çalışıyor. Motosikletli kişinin gitmemesi üzerine İ.H.B. arkasına bakmadan olay yerinden kaçıyor. Görüntülere son olarak, Koç'un ambulansla hastaneye kaldırılması yansıyor.

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