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Emekli polis tabanca ile intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2018 12:52 | Son Güncelleme

Kayseri’de 12 yıl önce emekli olan polis memuru ikametinde başına bir el ateş ederek intihar etti.Kocasinan ilçesi Yenişehir Mahallesi’nde 13 Mart saat:18.00 sıralarında meydana gelen olayda İl Emniyet Müdürlüğü Hassas Bölgeler Korumalar Şube Müdürlüğü’nden 2006 yılında emekli olan polis memuru 59 yaşında R.K.

Kayseri’de 12 yıl önce emekli olan polis memuru ikametinde başına bir el ateş ederek intihar etti.
Kocasinan ilçesi Yenişehir Mahallesi’nde 13 Mart saat:18.00 sıralarında meydana gelen olayda İl Emniyet Müdürlüğü Hassas Bölgeler Korumalar Şube Müdürlüğü’nden 2006 yılında emekli olan polis memuru 59 yaşında R.K. henüz bilinmeyen bir nedenle ikametinin yatak odasında tabanca ile sol kulak hizasından başına bir el ateş etti.
Olay yerine çağrılan 112 ekipleri R.K.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. R.K.’nin cansız bedeni morga kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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