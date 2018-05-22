Emekli polis, tartıştığı kadın ile kızını tabancayla yaraladı

Nilüfer DEMİR/ BODRRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yaşayan emekli polis, gittiği bir perdecide bilinmeyen bir nedenle tartıştığı iş yeri sahibi kadın ile kızını tabancayla yaraladı. Gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Olay, dün öğle saatlerinde, Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki perdecide meydana geldi. Emekli polis memuru Hakan E., perde satışı yapan işletme sahibi Ferda Nur Koşar ile kızı Feride Törün'le henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Hakan E., silahını ateşledi. Koşar ile Törün hafif yaralandı. Yaralılar ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Hakan E., polis tarafından gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Hakan E., tutuklandı.
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