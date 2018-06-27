Emekli polisin öldüğü, eşinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu emekli polis memuru Yılmaz Adsız'ın yaşamını yitirdiği, eşi ile kamyonet sürücüsünün yaralandığı kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, iki aracın kavşakta çarpışması sonucu otomobilin savrulduğu görülüyor.

Kaza, geçen pazartesi günü saat 12.30 sıralarında, Konya- Aksaray yolunun 70'inci kilometresinde Kızören Mahallesi kavşağında meydana geldi. Emekli polis memuru Yılmaz Adsız (58) yönetimindeki 35 NAM 82 plakalı otomobil, Bahadır Güloğlu'nun (38) kullandığı 38 KB 665 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada sürücüler Bahadır Güloğlu ve Yılmaz Adsız ile otomobildeki eşi Güler Adsız (46) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Yılmaz Adsız, sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. 2 yaralı ise ambulanslarla hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kaza sonrası mahalle sakinleri, aynı yerde sürekli kaza olması nedeniyle yolu bir süreliğine ulaşıma kapattı. Mahalleli, sürekli kaza olduğu gerekçesiyle kavşağa sinyalizasyon sistemi yapılmasını istedi. Mahalle sakinleri, güvenlik güçleri tarafından ikna edilince yol, ulaşıma açıldı.

Emekli polis memurunun öldüğü, eşi ile çarpıştığı kamyonetin sürücüsünün de yaralandığı kazanın çevredeki güvenlik kamerasına anbean yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, iki aracın kavşakta çarpışması sonucu otomobilin savrulduğu görülüyor.