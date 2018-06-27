HABER

Emekli polisin öldüğü, eşinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2018 17:12 | Son Güncelleme

KONYA'da, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu emekli polis memuru Yılmaz Adsız'ın yaşamını yitirdiği, eşi ile kamyonet sürücüsünün yaralandığı kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu emekli polis memuru Yılmaz Adsız'ın yaşamını yitirdiği, eşi ile kamyonet sürücüsünün yaralandığı kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, iki aracın kavşakta çarpışması sonucu otomobilin savrulduğu görülüyor.

Kaza, geçen pazartesi günü saat 12.30 sıralarında, Konya- Aksaray yolunun 70'inci kilometresinde Kızören Mahallesi kavşağında meydana geldi. Emekli polis memuru Yılmaz Adsız (58) yönetimindeki 35 NAM 82 plakalı otomobil, Bahadır Güloğlu'nun (38) kullandığı 38 KB 665 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada sürücüler Bahadır Güloğlu ve Yılmaz Adsız ile otomobildeki eşi Güler Adsız (46) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Yılmaz Adsız, sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. 2 yaralı ise ambulanslarla hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kaza sonrası mahalle sakinleri, aynı yerde sürekli kaza olması nedeniyle yolu bir süreliğine ulaşıma kapattı. Mahalleli, sürekli kaza olduğu gerekçesiyle kavşağa sinyalizasyon sistemi yapılmasını istedi. Mahalle sakinleri, güvenlik güçleri tarafından ikna edilince yol, ulaşıma açıldı.

Emekli polis memurunun öldüğü, eşi ile çarpıştığı kamyonetin sürücüsünün de yaralandığı kazanın çevredeki güvenlik kamerasına anbean yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, iki aracın kavşakta çarpışması sonucu otomobilin savrulduğu görülüyor.

PARTNERPembe bikini dikkat çektiPembe bikini dikkat çekti
Afrin'de bomba yüklü 2 araçla terör saldırısı: 10 sivil öldü (2)Afrin'de bomba yüklü 2 araçla terör saldırısı: 10 sivil öldü (2)
Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde korkunç olay! Çok sayıda yaralı varArtvin'in Kemalpaşa ilçesinde korkunç olay! Çok sayıda yaralı var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigara, içki, makyaj malzemesi ve otomobile zam bekleniyor

Sigara, içki, makyaj malzemesi ve otomobile zam bekleniyor

Emekliye müjde! 355 TL verilecek

Emekliye müjde! 355 TL verilecek

Devlet Bahçeli tarafından görevinden alınan MHP'li Sefer Aycan'dan açıklama: Karar ulaşmadı

Devlet Bahçeli tarafından görevinden alınan MHP'li Sefer Aycan'dan açıklama: Karar ulaşmadı

Sosyal medyayı sallayan tweet: Aldatıldığını eşinin sırtındaki sivilceden anladı

Sosyal medyayı sallayan tweet: Aldatıldığını eşinin sırtındaki sivilceden anladı

Muharrem İnce'den 'istifa' mesajı

Muharrem İnce'den 'istifa' mesajı

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce talimatı!

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce talimatı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Edirne'de korkunç olay! Evli adam yasak aşkını öldürüp intihar etti!

Edirne'de korkunç olay! Evli adam yasak aşkını öldürüp intihar etti!

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde korkunç olay! Çok sayıda yaralı var

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde korkunç olay! Çok sayıda yaralı var

İçişleri Bakanlığı, Ankara'da kaybolan Eylül için açıklama yapmıştı! Bahçede kahreden hareketlilik

İçişleri Bakanlığı, Ankara'da kaybolan Eylül için açıklama yapmıştı! Bahçede kahreden hareketlilik

Sosyal medyayı sallayan tweet: Aldatıldığını eşinin sırtındaki sivilceden anladı

Sosyal medyayı sallayan tweet: Aldatıldığını eşinin sırtındaki sivilceden anladı

Yatak odasındaki dolabında ölü bulundu!

Yatak odasındaki dolabında ölü bulundu!

Maltepe'de babasına bombalı paket yollayan kişiye 71 yıla kadar hapis istemi

Maltepe'de babasına bombalı paket yollayan kişiye 71 yıla kadar hapis istemi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.