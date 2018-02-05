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Emekli uzman çavuş, gölde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ | 05.02.2018 18:59 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde kanser hastası olduğu belirtilen emekli uzman çavuş Metin Çınarlı (50), gölde ölü bulundu.

Emekli uzman çavuş, gölde ölü bulundu

Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde kanser hastası olduğu belirtilen emekli uzman çavuş Metin Çınarlı (50), gölde ölü bulundu.
Gölbaşı Gölü kıyısında öğleden sonra gezen vatandaşlar, suda bir kişiyi hareketsiz görünce polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. İhbarla göle gelen ekipler tarafından sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede cesedin, emekli uzman çavuş Metin Çınarlı'ya ait olduğu belirlendi. Kanser olduğu belirtilen Çınarlı'nın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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Emekli uzman çavuş, gölde ölü bulunduEmekli uzman çavuş, gölde ölü bulunduEmekli uzman çavuş, gölde ölü bulundu

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