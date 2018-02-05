Emekli uzman çavuş, gölde ölü bulundu

Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde kanser hastası olduğu belirtilen emekli uzman çavuş Metin Çınarlı (50), gölde ölü bulundu.
Gölbaşı Gölü kıyısında öğleden sonra gezen vatandaşlar, suda bir kişiyi hareketsiz görünce polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. İhbarla göle gelen ekipler tarafından sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede cesedin, emekli uzman çavuş Metin Çınarlı'ya ait olduğu belirlendi. Kanser olduğu belirtilen Çınarlı'nın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
FOTOĞRAFLI
MHP bir belediye başkanının istifasını istedi
TSK'dan Afrin açıklaması! Acı haber geldi
Eşini öldürten kadından kan donduran ifadeler
Son dakika! Irak hükümeti doğruladı: ABD askeri Irak’tan çekilmeye başladı!
Öldü diye mezarını kazdılar ama...
Çöpçatanlık sitesi sayesinde Avrupa'yı bedavaya gezdi!
İran'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na saldırı girişimi!
Kimse ne olduğunu anlayamadı
2019'da Kemal Kılıçdaroğlu'nu ne bekliyor? Abdulkadir Selvi yazdı
Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçilmesinde 3 büyük şehir belirleyici oldu!
Yok artık! Facebook artık bunu da bilecek
Okuyucu Yorumları 0 yorum