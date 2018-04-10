HABER

EMEP İl Başkanı Özaydın tahliye edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 10.04.2018 18:42 | Son Güncelleme

BURSA’da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanan EMEP Bursa İl Başkanı Hasan Özaydın, bugün hâkim karşısına çıktı.

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA’da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanan EMEP Bursa İl Başkanı Hasan Özaydın, bugün hâkim karşısına çıktı. Özaydın, ilk duruşmada yaptığı savunmasının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Bursa’da geçen Şubat ayında, 'Zeytin Dalı Harekâtı' ile ilgili sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alınan EMEP Bursa İl Başkanı Hasan Özaydın tutuklandı. Hakkında dava açılan Hasan Özaydın, bugün Bursa 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıktı. Duruşmada savunma yapan Özaydın, herhangi bir silahlı örgütle bağının bulunmadığını söyledi. Sosyal medyadaki Afrin ile ilgili paylaşımlarının sorulması üzerine Özaydın, "Afrin ile ilgili kullandığım 'savaş' ifadesi çok geniş manalarda kullanılabiliyor. Ben de geniş manada kullandım" dedi.
Mahkeme başkanının, sosyal medyada paylaştığı, "Afrin'de halkların kardeşliği bombalanıyor, Türkiye bölgesel savaş batağına sürükleniyor" ifadelerinin kendisine ait olup olmadığını sorması üzerine Özaydın, paylaşımların partisinin politikası gereği yapıldığını ifade etti. Daha önce Bursa 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde aldığı cezanın nedeninin sorulması üzerine Özaydın, "Aynı sebepten aldım o cezayı. 30 yıllık bir arkadaşımın oğlu Suriye'de öldürülmüş, İstanbul'daki cenazesine katılmıştım. Oradan görüntü paylaşmıştım. Bu yüzden ceza aldım. Türkiye'de özgür bir yargı olmadığı için böyle bir sebepten dolayı yargılanmıştım" diye konuştu. Özaydın'ın bu sözleri üzerine mahkeme başkanı, "Adil ve tarafsız bir yargının temsilcisiyim ben. Bu söylediklerinizi kabul etmiyorum. Burada sizi adil bir ortamda dinliyoruz" ifadelerini kullandı.
Sanık avukatlarının savunmalarının ardından mütalaasını veren Cumhuriyet savcısı, tutuklu Hasan Özaydın'ın tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti de kısa bir aranın ardından tekrar toplanarak kararını açıkladı. Mahkeme, Özaydın'ın tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.​

Taksim'de silah sesleri! Otele ateş açıldı Taksim'de silah sesleri! Otele ateş açıldı
İşte İYİ Parti'nin ittifak yapacağı 2 partiİşte İYİ Parti'nin ittifak yapacağı 2 parti
Çok konuşulacak sözler! 'Abdullah Gül aday olursa...'Çok konuşulacak sözler! 'Abdullah Gül aday olursa...'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

Son dakika! Rusya ABD'ye anında karşılık verdi! Suriye alarmda

Son dakika! Rusya ABD'ye anında karşılık verdi! Suriye alarmda

'Karım beni dövüyor' diyen damada büyük şok!

'Karım beni dövüyor' diyen damada büyük şok!

Son dakika! Erdoğan: Bedelini ağır ödeyecekler

Son dakika! Erdoğan: Bedelini ağır ödeyecekler

Yeşim Salkım: 25 yıllık arkadaşımla seviştim

Yeşim Salkım: 25 yıllık arkadaşımla seviştim

Son dakika! Yunan askeri, Türk helikopterine uyarı ateşi açtı iddiası

Son dakika! Yunan askeri, Türk helikopterine uyarı ateşi açtı iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sincap Karamel protezine alıştı

Sincap Karamel protezine alıştı

İstanbullulara kötü haber! 3 ay boyunca...

İstanbullulara kötü haber! 3 ay boyunca...

10 yaşındaki oğlunu canice öldüren baba mahkemeye böyle seslendi: Ben bu acıya dayanamıyorum. İdamımı istiyorum

10 yaşındaki oğlunu canice öldüren baba mahkemeye böyle seslendi: Ben bu acıya dayanamıyorum. İdamımı istiyorum

Kız kardeşini öldüren ağabeyin cezası belli oldu! Rezil savunma!

Kız kardeşini öldüren ağabeyin cezası belli oldu! Rezil savunma!

Bursa'da olay yaratan böcek iddiası! ‘Paraşütle atmışlar’

Bursa'da olay yaratan böcek iddiası! ‘Paraşütle atmışlar’

Suudi Prens'e Fransa'da porno şoku! Sahnelerden fotoğraf da var

Suudi Prens'e Fransa'da porno şoku! Sahnelerden fotoğraf da var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.