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Emet’te ’özel hayatın gizliliğini ihlal’ davasında karar

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2018 22:51 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca’nın şikayetiyle açılan ’özel hayatın gizliliğini ihlal’ davası sonuçlandı.

Kütahya’nın Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca’nın şikayetiyle açılan ’özel hayatın gizliliğini ihlal’ davası sonuçlandı. 2014 yılında açılan davanın 20. duruşmasında karar çıktı.
Mahkeme, sanık B.Ö.’ye şantaj suçundan 1 yıl 15 gün hapis cezası verdi. Mahkemece, sanığın yargılama sürecinde olumlu tutum ve davranışları ile işlediği suç nedeni ile pişman olduğuna ve ileride bir suç işlemeyeceğine dair vicdani kanaatin oluşması sebebiyle ceza ertelendi. Mahkeme B.Ö.’nün 1 yıl 6 ay denetim süresine tabi tutulmasına karar verdi.
Başkan Koca tarafından şahıslar hakkında açılan bir diğer davada ise Kütahya 5. Asliye Ceza Mahkemesi sanık B.Ö. ve F.C.’ye özel hayatın gizliliğini ihlal etme suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası vermiş, cezayı erteleyerek 5 yıl denetime tutulmasına karar vermişti. B.Ö.’ye ayrıca Mustafa Koca’ya hakaret suçundan 2 bin 180 lira para cezası verildi.
Mahkeme kararı sonrası kısa bir açıklama yapan Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, "2014 yılında da söylediğim gibi şahsıma, belediye işlerinde kendilerine menfaat sağlamadığım için bu kişi tarafından tuzak kurularak Şantaj yapıldı. Şantaj ile belediyemizden istedikleri alacaklarını sananlar, bugün Türk adaleti karşısında hak ettikleri cezayı almışlardır. Ancak bu kişilerin daha sonra böyle bir hatayı yapmamaları için daha ağır cezalar ile cezalandırılmalılardır. Bu işin takipçisi olacağız. Tüm gerekli mercilere ağır ceza almaları için itiraz edeceğiz. Emet halkımız şunu bilsin ki, onlar için Emet için göreve geldiğimiz 2009 yılından buyana tüm ekibimizle birlikte büyük şevk ve azimle çalışıyoruz. Hiçbir şantaj ve tehdit bizleri hizmet yolundan asla alı koyamaz. Devletimizin desteği ile Gazi Emet’imize yatırımlarımız devam edecektir” dedi.

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