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Emet’te trafik kazası: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.04.2018 23:16 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet ilçesinde, seyir halindeki otomobilin yoldan çıkarak şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Kaza Emet Çavdarhisar yolunun 17.

Emet’te trafik kazası: 3 yaralı

Kütahya’nın Emet ilçesinde, seyir halindeki otomobilin yoldan çıkarak şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Kaza Emet Çavdarhisar yolunun 17. kilometresinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Emet’ten Çavdarhisar ilçesi istikametine gitmekte olan Ali İhsan Çakar yönetimindeki 64 KZ 977 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıkarak devrilmesi devrildi.Kazada, sürücü Ali İhsan Çakar (62) ve araçta bulunan Emine Çakar ile Şerife Karadağ yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. (YD-EFE)

Emet’te trafik kazası: 3 yaralı

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