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Emirhan'ın düştüğü servisin şoförü gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2018 11:25 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, iddiaya göre, kapasitesinden fazla öğrenci taşıdığı sırada minibüsün kapısının aniden açılmasıyla yola düşen bir öğrencinin yaralandığı olayla ilgili servis şoförü A.İ.B.(37), gözaltına alındı.

Emirhan'ın düştüğü servisin şoförü gözaltına alındı

İlker KILIÇASLAN- Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA) - MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, iddiaya göre, kapasitesinden fazla öğrenci taşıdığı sırada minibüsün kapısının aniden açılmasıyla yola düşen bir öğrencinin yaralandığı olayla ilgili servis şoförü A.İ.B.(37), gözaltına alındı. Karakoca Sarıkaya Mahallesi'ndeki toplam 22 öğrenci ise bu sabah farklı servis aracıyla okullarına taşındı.
Olay, 20 Mart Salı günü sabah saatlerinde, Yunusemre ilçesine bağlı Karakoca Sarıkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Eğitim gördüğü 10 Ekim Ortaokulu'na gitmek için evden çıkan 6'ncı sınıf öğrencisi Emirhan Kırmızıkaya (12), iddiaya göre, kapasitesinden fazla yolcu taşınan okul servisine bindi. Servisin hareket etmesinden 1.5 kilometre sonra aracın kapısının aniden açılmasıyla, Kırmızıkaya dengesini kaybederek, araçtan yola düştü. Olayı gören çevre sakinlerince otomobile bindirilip, Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne götürülen Emirhan Kırmızıkaya'nın başına 4 dikiş atılırken, kırılan sol kolu ise alçıya alındı. Sağ ayağında ve sol elinde de ezilmeler meydana gelen Kırmızıkaya, hastanedeki tedavisinin ardından evine götürüldü. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı. Servis firmasının sözleşmesi fesh edildi.
ÖĞRENCİLERİ YENİ SERVİS TAŞIDI
Yaşanan olayın ardından Karakoca Sarıkaya Mahallesi'ndeki 22 öğrencinin bu sabah eğitim gördükleri okullara taşınması için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından geçici servis görevlendirildi. Öğrenciler bu sabah evlerinden çıkarak, geçici görevlendirilen okul servisine bindi. Servis şoförü binen öğrencileri tek tek sayarak, araç içerisinde dikkatli davranmaları konusunda uyarıda bulundu. Öğrencileri alan okul servisi, daha sonra mahallenin çıkışında ilçe jandarma trafik ekipleri tarafından kontrol edildi.
Mahalle sakinlerinden Akim Gülüm, "Yeni bir servis aracı verilmesinden dolayı mutluluk duyuyoruz. Bu sabah çocuklarımızı alan okul servisinin şoförüyle de konuştuk. Ondan da memnun kaldık. Daha önceki firmanın servisi, 15-16 kişilik araca yaklaşık 28 çocuğu bindiriyordu. Daha sonra da böyle olay yaşanıyor. Gerekli önlemlerin alınması için böyle bir olayın yaşanması mı gerekirdi? İnşallah bundan sonra böyle bir olayı daha yaşamayız" diye konuştu.
SERVİS ŞOFÖRÜ ADLİYEDE
Öğrencinin araçtan düşerek yaralandığı olayda okul servisi şoförü A.İ.B., dün Sabuncubeli Jandarma Karakolu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Servis şoförü A.İ.B., jandarmadaki ifadesinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Ayrıca servisin bağlı olduğu firma sahipleri R.B. ve A.O.B. de jandarmada ifade verdi, ardından serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Emirhan'ın düştüğü servisin şoförü gözaltına alındıEmirhan'ın düştüğü servisin şoförü gözaltına alındıEmirhan'ın düştüğü servisin şoförü gözaltına alındıEmirhan'ın düştüğü servisin şoförü gözaltına alındı

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