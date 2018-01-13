HABER

Emlakçı 'Arsanı neden ucuza satıyorsun' dedi, 7 milyonluk dolandırıcılık ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ | 13.01.2018 13:35 | Son Güncelleme 5 saat önce

Antalya’da 7 milyon değerindeki arsaları dolandırıcılar tarafından sahte evraklarla satılan Mustafa Taşkın, şüphelilerin belirlenmesine rağmen 1.5 yıldır arsalarını geri alamadıklarından yakındı. Arsanın satışına tedbir koyduran Mustafa Taşkın, bir işlem yaptıramadığı arsasına sadece uzaktan bakabiliyor

Antalya’da 7 milyon değerindeki arsaları dolandırıcılar tarafından sahte evraklarla satılan Mustafa Taşkın, şüphelilerin belirlenmesine rağmen 1.5 yıldır arsalarını geri alamadıklarından yakındı. Arsanın değerini bilen bir emlakçı arkadaşının 'Arsayı neden ucuza satıyorsunuz' sorusuyla dolandırıcıların ağına düştüklerini anlayıp harekete geçen Taşkın, bir işlem yaptıramadığı arsasına şimdi sadece uzaktan bakabiliyor.

Müteahhitlik yapan evli ve 2 çocuk babası 50 yaşındaki Mustafa Taşkın, Varsak KarşıyakaMahallesi'nde Almanya’da yaşayan babası Hüseyin Taşkın'a ait 6 dönümlük arsanın piyasanın altında bir değerle satışa çıkarıldığını emlakçı bir arkadaşından öğrendi. Frankfurt’ta yaşayan babası Hüseyin Taşkın ve ağabeyi Burhan Taşkın’ın araziyi satışa çıkarmadığını öğrenen Mustafa Taşkın, gayrimenkullerinin sahte evrak düzenleyerek dolandırıcılar tarafından satışa çıkarılmış olabileceğini düşündü. Babası ve ağabeyi Antalya’ya gelen Taşkın, ailesi gerekli mercilere yazılı ve sözlü ifadelerini vererek ortada bir dolandırıcılık olayının olduğunu bildirdi.

"Babam ve kardeşim yıllardır Türkiye'ye gelmiyor"

Durumu polis ve savcılığa aktardığını ifade eden Taşkın, "Evraklar incelendiğinde Almanya'da olan babam Hüseyin Taşkın, yanında yaşayan ve 8 yıldır Türkiye'ye gelmeyen kardeşim Burhan'a satış yetkisi vermiş. Kardeşim de tarlayı 400 yüz bin lira taksitle bir milyon 200 bin liraya başkasına satmış gözüküyordu. Ancak imzalar sahte çıktı. Kardeşimin resminin yerinde ise başka birinin resminin olduğunu gördük. Bu işlemleri de noterden yapmış gözüküyorlardı. Hemen satış işlemini durdurduk. Kardeşim Burhan Türkiye'ye gelerek kendisinin böyle bir işlem yapmadığını polis ve adli mercilere söyledi" diye konuştu.

"Emlakçımız söyledi"

Milyonluk arsalarının dolandırıcıların elinden son anda kurtarılmasını emlakçılarına borçlu olduğunu ifade eden Mustafa Taşkın, "2016 yılında emlakçı arkadaşım kendisini arayarak arsamı neden ucuza sattığımı sordu. Arsamızı satmadığımızı ama fiyatının 7 milyon olduğunu söyledim. Emlakçı arkadaşım bana arazimin 1 milyon 250 bin TL’ye satılmış, 1.5 milyona başka birinde daha satılmak üzere olduğunu söyledi. O emlakçı arkadaşım arazimin fiyatını biliyordu, arazimin böyle ucuza satılma girişimi içinde olduğunu öğrenince bir dolandırıcılık olduğunu sezmiş. Hemen Tapu’ya gittim. Alıcı ile görüştüm. Alıcı bana, 'ağabeyin ve baban bu işi senden gizli tutmuş olamaz mı?' dedi. Öyle bir durumun olmadığını, babamın ağabeyime vekalet verecek olsa Burdur’daki noterde neden vekalet versin, Almanya’daki konsoloslukta da verebilirdi dedim" dedi.

"Geri alamayabilirdik"

Aile bağlarının güçlü olduğunu ve hiçbir kardeşinin babasından habersiz iş yapmadığını dile getiren Mustafa Taşkın, "Tapudaki kardeşimin yerine geçen kişinin kamera kayıtları var. Eşkal belli, ağabeyimin yerine geçen kişi belli. Aradan 1.5 yıl geçti ama süreçte bir gelişme olmadı. Arsamız 6 bin 32 metrekare ve 7 ile 8 milyon TL değeri var. Arsanın satışına tedbir koydurduk ama tapumuzu geri alamadık. Arsamın geri gelmesini suçluların cezalandırılmasını istiyoruz. Emlakçı arkadaşım beni aramasaydı, arsa birkaç el değiştirmiş olacaktı ve artık geri almamız çok zorlaşacaktı. Tüm emeğimiz boşa gidecekti" diye konuştu.

Uyanık vatandaş yarım milyonu kurtardı
Dolandırıcıyı 'kağıt havluyla' yakalattı
‘Kadın avcısı Kanadalı doktor’ yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya dolandırıcılık arsa Mustafa Taşkın

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Tatlıses'in evlilik teklifine Ayşegül Yıldız'dan yanıt geldi!

İbrahim Tatlıses'in evlilik teklifine Ayşegül Yıldız'dan yanıt geldi!

Başakşehir Arda Turan'la anlaştığını açıkladı

Başakşehir Arda Turan'la anlaştığını açıkladı

Emlakçı 'Arsanı neden ucuza satıyorsun' dedi, 7 milyonluk dolandırıcılık ortaya çıktı

Emlakçı 'Arsanı neden ucuza satıyorsun' dedi, 7 milyonluk dolandırıcılık ortaya çıktı

Denizli'de öğretmene öğrencisinden düşük not dayağı iddiası

Denizli'de öğretmene öğrencisinden düşük not dayağı iddiası

Son dakika: TSK, Afrin'deki PYD mevzilerini vurmaya başladı

Son dakika: TSK, Afrin'deki PYD mevzilerini vurmaya başladı

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, Fahri Korutürk'ün torunuyla yakalandı

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, Fahri Korutürk'ün torunuyla yakalandı

İlginizi Çekebilir

17 yaşında ablasını öldürdü! Cezası belli oldu

17 yaşında ablasını öldürdü! Cezası belli oldu

Son dakika: Silopi'de kaza: 9 ölü, çok sayıda yaralı var

Son dakika: Silopi'de kaza: 9 ölü, çok sayıda yaralı var

Kışlada taciz davası! Bir kere öptürsene diye başladı sonra...

Kışlada taciz davası! Bir kere öptürsene diye başladı sonra...

Kafede büyük rezalet! Tuvalete kamera yerleştirip...

Kafede büyük rezalet! Tuvalete kamera yerleştirip...

Küçük çocuktan annesinin yatağına şoke eden not

Küçük çocuktan annesinin yatağına şoke eden not

Okuyucu Yorumları 6 yorum
nasıl olur bu? şimdi haberimiz olmadan malımız mülkümüz satılabilir mi? tapu müdürlükleri bu konu için daha sıkı güvenlik tedbirleri alması lazım
benimde aynı şey başıma gelmişti..arabamı dolandırmışlardı..3 sene sonra geri aldım..ama bir o kadar para harcadım..adalet madalet yok..herşey dolandırıcıdan yana
Bütün iş noterlerde bitiyor. Sahtekarlığın merkezi noterler. Kendisine gelen evrağın sahtemi gerçekmi olduğunu araştırmadan hemen vekalet hazırlıyorlar. Bu olayın yapıldığı noteri atacaksın içeri ve iptal edeceksin noterliğini. Yıllardır noterler üzerinden yapılan dolandırıcılıktan bıktı millet. Buna rağmen devletimiz neden işlem yapmaz noterlere.
Yolsuz tescil söz konusudur. tapu sicilin düzeltilmesi davası açilmalıdır. Ayrıca mahkeme kararıyla tapuya şerh konulması gerediyor. Yolsuz olarak malı eline geçiren kişilerin bir başka kişiye (yolsuz tescilden haberi olmayan kişiye) satışı durumunda eğer şerh kondurursanız ona karşı da dava açilabilir, şerh olmazsa açilamaz ve artık yapılabilecek birşey olmaz.
BÜTÜN İŞ NOTERDE BİTİYOR ALIM SATIMLARDA KİMLİK DOĞRULAYACI ŞAHISLAR GEREK AİLELERDEN İNSANLAR GEREK RESİMLERDEN DOĞRU TESPİT GEREK ZOR BİŞEY DEĞİL BU NOTERLER RESMİ OLAN HER YER BUNLARI YAPAR DOLANDIRICILARDA BU İŞLERİ YAPAMAZ AMA NOTERDE ORTAK ÇALIŞAN VARSA VAYYY HALİMİZE BU ÜLKEDE
çok ilginç. ya haber yalan yada işin içinde başka birşey. tapuda sahte işlem yapamazsınız. satış artık bankadan oluyor. ayrıca arsa tapuda kaçlira olarak gözüküyor. düşük gösterilmişse daha sıkıntı. mal sahibine sağlam bi ceza yolda demektir.
Diğer Haberler
'Kasaba'nın Şerifi' lakaplı Belediye Başkanı: Vaatlerin hiçbirini yapmadım

'Kasaba'nın Şerifi' lakaplı Belediye Başkanı: Vaatlerin hiçbirini yapmadım

7 ilden gelen 100 kişinin yaptığı şey dehşete düşürdü

7 ilden gelen 100 kişinin yaptığı şey dehşete düşürdü

Dengesini kaybedip 8’inci kattan düşen şahıs hayatını kaybetti

Dengesini kaybedip 8’inci kattan düşen şahıs hayatını kaybetti

Adana'da 'Cono aşiretine' bin polisle operasyon! Dolaptaki gizli bölmeden kadın çıktı

Adana'da 'Cono aşiretine' bin polisle operasyon! Dolaptaki gizli bölmeden kadın çıktı

Son dakika! Beylikdüzü'nde konteynırda yangın: 3 işçi hayatını kaybetti

Son dakika! Beylikdüzü'nde konteynırda yangın: 3 işçi hayatını kaybetti

Okul servisinde unutulan kızı saati kurtardı

Okul servisinde unutulan kızı saati kurtardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.