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Emlakçı iş yerinde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2018 11:47 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde, 2 gündür haber alınamayan emlak komisyoncusu Rüstem Ciğer (55) ofisinde ölü bulundu.

Emlakçı iş yerinde ölü bulundu

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde, 2 gündür haber alınamayan emlak komisyoncusu Rüstem Ciğer (55) ofisinde ölü bulundu.
Reşadiye Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde emlak komisyonculuğu yapan Rüstem Ciğer’den iki gündür haber alamayan arkadaşları iş yerine gitti. Kapının kilitli olması üzerine polisten yardım istendi. Olay yerine gelen polisler çilingir yardımı ile girdikleri iş yerinin üst katında Rüstem Ciğer’i yerde hareketsiz yatar halde buldu. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ciğer'in öldüğünü belirledi. Cumhuriyet Savcısı ve polis ekipleri yaptıkları incelemenin ardından Rüstem Ciğer’in cesedi, otopsi için Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

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