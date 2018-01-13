Emlakçı, tartıştığı meslektaşını bacağından vurdu

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de yaklaşan Emlakçılar Odası seçimleri öncesi emlakçı Mehmet B.(58) sosyal medya üzerinden tartıştığı Hacı Ahmet Karahançer'i bacağından vurdu.
Silahlı kavga merkez Kocasinan ilçesine bağlı Serçeönü Mahallesi'nde çıktı. Sosyal medya üzerinden tartıştıkları iddia edilen ve 19 Ocak'ta Emlakçılar Odası'na başkan adaylığını açıklamaya hazırlanan emlakçı Mehmet B., Hacı Ahmet Karahançer'in iş yerinin bulunduğu işhanına gitti. Burada çıkan tartışmada Mehmet B. tabancasını çıkararak meslektaşı Karahançer'i sol bacağından vurdu. Kanlar içinde kalan emlakçı, dükkan komşuları tarafından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Silahlı saldırgan Mehmet B. polise teslim oldu.
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