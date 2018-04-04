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Emniyet 1 aylık faaliyetleri açıkladı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2018 11:52 | Son Güncelleme

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü 1-31 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulama ve denetimlerin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.Emniyetin açıkladığı faaliyet raporuna göre TEM VE KOM Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY’nin Malatya’daki yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, toplam 67 şahıs hakkında işlem yapılırken bunlardan 6 şahıs tutuklandı, 11 şahıs ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü 1-31 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulama ve denetimlerin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.
Emniyetin açıkladığı faaliyet raporuna göre TEM VE KOM Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY’nin Malatya’daki yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, toplam 67 şahıs hakkında işlem yapılırken bunlardan 6 şahıs tutuklandı, 11 şahıs ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Ayrıca FETÖ/PDY’ye yönelik olarak farklı illerin soruşturmaları kapsamında il dışından gelen talimat evrakları doğrultusunda 21 şüpheli hakkında işlem yapılırken, işlem yapılan 15 şüpheli soruşturma iline sevk edildi.
PKK/KCK-PYD-YPG terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında ise, 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak E Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilirken 9 şahıs ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. DEAŞ terör örgütüne yönelik olarak yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda da 5 şüpheli hakkında işlem yapılırken gözaltına alınan 4 şüpheli şahıs adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
Rapora göre kaçakçılık ve mali suçlara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında ise, 5607 sayılı kanun kapsamında 8 şüpheli hakkında işlem yapılırken, şüphelilerden 56 adet kaçak cep telefonu, 5 bin 230 paket halinde değişik markalarda gümrük kaçağı sigara, 2 bin 580 adet içerisi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Kaçak Silah Ticareti suçundan 22 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerden 5’i tutuklandı 15 şahıs ise serbest bırakıldı.
Malatya genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretini ve uyuşturucu madde kullanılmasını engellemeye yönelik olarak yapılan çalışmalarda da, 60 şüpheli şahıs ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alınırken 16 şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. 4 bin 602 adet kullanımı reçeteye tabii hapın ele geçirildiği çalışmalarda ayrıca, 211 adet ecstacy, 19 adet captagon, 10 gram toz esrar ve 5 gram kubar esrar ele geçirildi.

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