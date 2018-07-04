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Emniyet Genel Müdürlüğü, anne ve babaları uyardı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2018 18:12 | Son Güncelleme

EMNİYET Genel Müdürlüğü, resmi Twitter hesabından anne ve babalara yaptığı uyarıda çocuklara kendilerini koruyabilmeleri için yapılması gereken önlemleri yayınladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, anne ve babaları uyardı

ANKARA, (DHA)- EMNİYET Genel Müdürlüğü, resmi Twitter hesabından anne ve babalara yaptığı uyarıda çocuklara kendilerini koruyabilmeleri için yapılması gereken önlemleri yayınladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü, resmi Twitter hesabından 'Anne ve Babalar Dikkat!' uyarısıyla yaptığı açıklamada çocukların kendilerini koruyabilmeleri için yapılması gerekenleri sıraladı.
Türk Polis Teşkilatı resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ailelere çocuğun tanımadığı kişilerle fiziksel temas kurmasına izin verilmemesi, çocuğun tanımadığı kişilerden uzak durması, tanımadığı bir kişi tarafından vücuduna dokunulduğunda nasıl tepki vermesinin öğretilmesi gerektiği bildirildi.
Ailelerin, çocuğun internet ortamında görüştüğü kişilere dikkat etmesi uyarısında bulunulan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Çocuğunuzun adını her yere yazmayın. Çocuğunuzun fotoğraflarını ismiyle birlikte sürekli sosyal medyada paylaşmayın. Telefon numaranızı ve acil ihbar hatlarını (155-156-112) ezberletin. Çocuğunuzun tanımadığı kişilerin arabalarından uzak durması gerektiğini ve gelebilecek tehlikelere karşı arabanın gittiği yönün tersi istikametinde koşmasını öğretin. Çocuğunuz kaybolduğunda güvenlik güçlerinden yardım istemesi gerektiğini öğretin. Çocuğunuz için acil durumlar karşısında gizli bir kod icat ederek 'anne ve babamın adı ne? Aile şifremizi söyle?' diye sormasını isteyin. GPS sayesinde ve çeşitli mobil konum uygulamaları ile çocuğunuzun nerede olduğunu öğrenin ve şarjının ne kadar kaldığını takip edin. Kendini tehlikede hissettiği anda 'Ben onu tanımıyorum!' diye bağırmayı öğretin. Tanımadığı kişilerle asansöre binmemesi gerektiğini söyleyin."

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Emniyet Genel Müdürlüğü, anne ve babaları uyardıEmniyet Genel Müdürlüğü, anne ve babaları uyardı

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