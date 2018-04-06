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Emniyet Genel Müdürlüğünde intihar

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 16:08 | Son Güncelleme

Emekli Polis Başmüfettişi Ünal Çoban, Emniyet Genel Müdürlüğü kapalı otoparkında intihar etti.İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığından 8 ay önce emekli olan, kanser tedavisi gören Polis Başmüfettişi Ünal Çoban Emniyet Genel Müdürlüğü kapalı otoparkında beylik tabancasıyla başına ateş ederek intihar etti.

Emekli Polis Başmüfettişi Ünal Çoban, Emniyet Genel Müdürlüğü kapalı otoparkında intihar etti.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığından 8 ay önce emekli olan, kanser tedavisi gören Polis Başmüfettişi Ünal Çoban Emniyet Genel Müdürlüğü kapalı otoparkında beylik tabancasıyla başına ateş ederek intihar etti. Çoban, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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