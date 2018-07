Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya göreve başladı

"HUKUKUN İÇİNDE KALMAK KAYDIYLA, YASALARIN BİZLERE VERDİĞİ GÖREVLERİ ..."

"Türkiye’nin dört bir yanında gece gündüz her zorlukta, her şart altında görev yapan mesai arkadaşlarımızla birlikte, hukukun içinde kalmak kaydıyla, yasaların bizlere verdiği görevleri, çizdiği sınırları aşmamak kaydıyla ama o sınırlar içerisinde her türlü yetkiyi, sorumluluğu sonuna kadar kullanmak suretiyle hem ülkemizin güvenliği ve huzuru noktasında görevimizi hakkıyla yerine getirme, hem de özellikle her türlü suç oluşumlarına yasadışı yapılara başta FETÖ, PKK, DAEŞ ve benzeri örgütlere yine hukukun içerisinde kalmak kaydıyla bunlara karşı bugüne kadar verilen amansız ve kesintisiz mücadelenin, hem emniyet teşkilatı olarak, hem kardeş Jandarma Teşkilatı’yla omuz omuza hem devletin diğer kurum ve kuruluşlarıyla birlikte başta adli yargı olmak üzere, Sn. Cumhurbaşkanımızın bu konulardaki özellikle dirayetli, kararlı duruşu ve mücadelesine uyumlu bir şekilde görev yapmaya inşallah bundan sonra da arkadaşlarımızla birlikte devam edeceğiz" şeklinde konuşmasını sürdüren Uzunkaya, "Bundan sonra kendi içlerinden çıkmış bir Genel Müdürlerinin, bir meslek büyüklerinin öncülüğünde daha gayretli ve heyecanlı görev yapmalarını ve bunu da tüm topluma yansıtmalarını temenni ediyorum, hepinize teşekkür ediyorum" dedi.