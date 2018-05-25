Emniyet kemeri sayesinde burnu bile kanamadı

Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta, kaldırıma çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü Soner Verim (25), emniyet kemeri sayesinde kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza, Zonguldak-Kozlu Karayolu'nda meydana geldi. Zonguldak istikametine giden Soner Verim yönetimindeki 06 FR 4742 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırıma çıkarak takla attı. Emniyet kemeri takılı olan Soner Verim, ters dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı. Soner Verim, gelen sağlık ekibine hastaneye gitmek istemediğini söyledi. Tutanak tutan sağlık ekibi ise kaza yerinden ayrıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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