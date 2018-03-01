Denizli’de meydana gelen trafik kazasında yoldan çıkan kamyonetin sürücüsü emniyet kemeri sayesinde kazadan yara almadan kurtuldu.

Çivril’de meydana gelen kazada Denizli-Uşak karayolu Menteş kavşağında Mustafa Urhan (42) idaresindeki 20 B 9523 plakalı kamyonet virajı alamayarak yoldan çıktı. Yol kenarına devrilen araçtan kendi imkânları ile çıkan sürücü Urhan kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.