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Emniyet kemeri sayesinde takla atan otomobildeki baba ve 2 çocuğunun burnu bile kanamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.07.2018 14:34 | Son Güncelleme

BAKIRKÖY'DE meydana gelen kazada 2 otomobil çarpıştı.

Taner YENER - Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA)

BAKIRKÖY'DE meydana gelen kazada 2 otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu takla atan otomobilde bulunan baba ve 2 çocuğunun burnu bile kanamadı.

Kaza 11.30 sıralarında Atatürk Havalimanı Caddesi Fuar dönüşü kavşağında meydana geldi. İddalara göre Suriye uyruklu Cuma Ramadan ve iki çocuğunun da içerisinde bulunduğu 34 MR 0713 plakalı otomobil, Yeşilköy istikametine giderken virajı dönmek isteyen Salih Bilen'in idaresindeki 34 VH 4517 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Ramadan'nın kullandığı otomobil refüjde bulunan yön tabelasına çarparak takla attı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından yaralanan Salih Bilen'i ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazada takla atarak kullanılamaz hale gelen otomobilde bulunan Cuma Ramadan ve iki çocuğu emniyet kemerlerinin takılı olması nedeniyle şans eseri kazayı yara almadan atlattı. Kaza nedeniyle şok geçiren iki çocuğu babası teselli etti. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılarak götürüldü.

İki çocuğuyla kazayı yara almadan atlatan Cuma Ramadan, "Kemerimiz takılıydı. Çocukların kemeri de takılıydı. Çocuklar arkada oturuyordu. Emniyet kemerini bilinçli olarak sürekli takıyoruz" dedi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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