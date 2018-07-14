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Emniyet kemeri takılı olmayan sürücü, kazada, araçtan fırlayıp öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 14.07.2018 11:12 | Son Güncelleme

KASTAMONU'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, sürücülerden Onur Mahmutoğlu (19) araçtan fırlayıp, hayatını kaybetti.

Emniyet kemeri takılı olmayan sürücü, kazada, araçtan fırlayıp öldü

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, sürücülerden Onur Mahmutoğlu (19) araçtan fırlayıp, hayatını kaybetti. Mahmutoğlu'nun kaza sırasında emniyet kemerinin takılı olmadığı belirtildi.
Kaza, sabah saatlerinde Tosya yolu Doğu Çevre Yolu Kavşağı'nda meydana geldi. Onur Mahmutoğlu yönetimindeki 37 ED 531 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Yalçın Acar yönetimindeki 34 GH 9109 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle emyinet kemeri takılı olmayan Onur Mahmutoğlu, otomobilin camından fırladı. Onur Mahmutoğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan diğer sürücü Yalçın Acar ise hastaneye kaldırıldı.
Onur Mahmutoğlu'nun cenazesi Kastamonu Devlet Hastanesi'nin morguna kondu.

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Emniyet kemeri takılı olmayan sürücü, kazada, araçtan fırlayıp öldüEmniyet kemeri takılı olmayan sürücü, kazada, araçtan fırlayıp öldü

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