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Emniyet mensuplarının eşi olan 7 kadın FETÖ’den gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 12:53 | Son Güncelleme

SAMSUN (İHA)

SAMSUN (İHA)

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