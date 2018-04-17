HABER

Emniyet Müdür Yardımcısı Akduman’ın kaza anı güvenlik kamerasında

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 10:40 | Son Güncelleme

Trabzon Emniyet Müdür Yardımcısı Ayhan Akduman, sabaha karşı Trabzon’un Yomra ilçesi Kaşüstü mevkiinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Emniyet Müdür Yardımcısı Akduman’ın kaza anı güvenlik kamerasında

Trabzon Emniyet Müdür Yardımcısı Ayhan Akduman, sabaha karşı Trabzon’un Yomra ilçesi Kaşüstü mevkiinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Kaza anı bir petrol istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdür Yardımcısı ve 2. Sınıf Emniyet Müdürü Ayhan Akduman (47) yönetimindeki 24 ER 404 plakalı özel otomobil, sabaha karşı 04.00 sıralarında Yomra’dan Trabzon’a gelirken Kaşüstü mevkiinde bir petrol istasyonu önünde aracının kontrolünü kaybederek karşı yönden gelen 08 AB 550 plakalı yolcu otobüsüne çarparak bankete çıktı. Kazada ağır yaralanan Akduman, kaldırıldığı Kaşüstü’ndeki Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Evli ve 11 yaşındaki bir kız çocuğu olan Akduman’ın cenazesinin yapılacak tören sonrası İzmir’e gönderileceği öğrenildi.
Öte yandan kaza anı bir petrol istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdı.

Emniyet Müdür Yardımcısı Akduman’ın kaza anı güvenlik kamerasında

Emniyet Müdür Yardımcısı Akduman’ın kaza anı güvenlik kamerasında

İstanbullular yarına dikkat! Geri geliyorİstanbullular yarına dikkat! Geri geliyor
Müthiş iddia: Atatürk'ün ölümü de şüpheliMüthiş iddia: Atatürk'ün ölümü de şüpheli
Diyanet'e 'deizm' eleştirisiDiyanet'e 'deizm' eleştirisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'yi kızdıracak sözler

AK Parti'yi kızdıracak sözler

Ali Özbir'den 'Esra Erol' yorumuna sert cevap!

Ali Özbir'den 'Esra Erol' yorumuna sert cevap!

Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!

Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!

Okulda iğrenç olay!

Okulda iğrenç olay!

Survivor 2018'de kim elendi? Elenen isimden Survivor'a duygusal veda

Survivor 2018'de kim elendi? Elenen isimden Survivor'a duygusal veda

Aydın'da atanamayan genç öğretmen intihar etti!

Aydın'da atanamayan genç öğretmen intihar etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fatih'te otele silahlı baskın! Dehşet anları kamerada

Fatih'te otele silahlı baskın! Dehşet anları kamerada

Ayşe öğretmen 6 aylık bebeğiyle hapse giriyor

Ayşe öğretmen 6 aylık bebeğiyle hapse giriyor

Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Bu yaza dikkat

Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Bu yaza dikkat

Dolandırılan işitme engellilere fotoğrafla tehdit

Dolandırılan işitme engellilere fotoğrafla tehdit

Yüzündeki sivilcelerle dalga geçen eşine boşanma davası açtı

Yüzündeki sivilcelerle dalga geçen eşine boşanma davası açtı

Aydın'da atanamayan genç öğretmen intihar etti!

Aydın'da atanamayan genç öğretmen intihar etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.