Emniyet Müdür Yardımcısı Akduman’ın kaza anı güvenlik kamerasında

Trabzon Emniyet Müdür Yardımcısı Ayhan Akduman, sabaha karşı Trabzon’un Yomra ilçesi Kaşüstü mevkiinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Kaza anı bir petrol istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdür Yardımcısı ve 2. Sınıf Emniyet Müdürü Ayhan Akduman (47) yönetimindeki 24 ER 404 plakalı özel otomobil, sabaha karşı 04.00 sıralarında Yomra’dan Trabzon’a gelirken Kaşüstü mevkiinde bir petrol istasyonu önünde aracının kontrolünü kaybederek karşı yönden gelen 08 AB 550 plakalı yolcu otobüsüne çarparak bankete çıktı. Kazada ağır yaralanan Akduman, kaldırıldığı Kaşüstü’ndeki Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Evli ve 11 yaşındaki bir kız çocuğu olan Akduman’ın cenazesinin yapılacak tören sonrası İzmir’e gönderileceği öğrenildi.

Öte yandan kaza anı bir petrol istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdı.