Emniyet Müdürü Ak, çarşı esnafının nabzını yokladı

Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak, çarşı esnafını ziyaret etti.
Emniyet Müdürü Osman Ak, Bursa’ya geldiği günden yana yaptığı çalışmalar ve projelerle vatandaş ve esnaftan takdir alıyor. Osman Ak, son olarak Bursa Kapalıçarşı esnafını ziyaret etti. Ak, ziyaretine kuyumcular çarşısından başlayıp, eski tarihi Bursa Büyükşehir Belediye binasına kadar çarşıyı gezdi. Ziyareti sırasında bazı dükkanlara uğrayıp çay içen Ak, esnafın derdini dinlerken, eksiklikleri gidermek için yeni çalışmalara başlayacağını bildirdi. Çarşı esnafı Osman Ak’ın görevinin bu yıl sonlanacağından üzüntü duyduklarını ifade etti. Osman Ak’a Bursa İpeğinden yapılan bayrak ve tablo hediye edildi.
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