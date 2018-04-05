HABER

Emniyet Müdürü Demir, kafe işletmecileriyle buluştu

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 15:24 | Son Güncelleme

Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Pamukkale ilçesinde faaliyet gösteren kafe ve restorant işletmecileriyle bir araya geldi.Kampüs bölgesindeki bir restoranda buluşma toplantısı düzenleyen Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir , iş veren kafe işletmecileriyle bir arada onların sorun ve isteklerini dinlemek için görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Emniyet Müdürü Demir, kafe işletmecileriyle buluştu

Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Pamukkale ilçesinde faaliyet gösteren kafe ve restorant işletmecileriyle bir araya geldi.
Kampüs bölgesindeki bir restoranda buluşma toplantısı düzenleyen Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir , iş veren kafe işletmecileriyle bir arada onların sorun ve isteklerini dinlemek için görüşmeler yaptıklarını söyledi. Sahada çalışan polis ile esnaflık yapan kişilerin uyum içinde çalışması için gereken tüm hassasiyetlerin dikkat edildiğini belirten Demir, kentte 2 bin 500 emniyet personelinin vatandaşın huzur içinde yaşaması için 24 saat görev yaptığının altını çizdi. Sürekli olarak sahada olan esnafın bazı konularda polise yardımcı olması gerektiğini ifade eden Demir, "Polisimiz 24 saat görevde ve sahada hizmet veriyor. Vatandaşımızın can ve mal güvenliği için buradayız. Değişik zamanlarda değişik kesimlerle görüşüyoruz. Denizli’de polise halkın desteği bir başka güzel. Bugün sizlerle olmanın keyfini, mutluluğunu ve kıvancını yaşıyoruz. Allah bu birliğimizi beraberliğimizi daim eylesin." dedi. Emniyet Müdür Yardımcısı Erdinç Gündüz, Asayiş Şube Müdürü Hasan Alpaslan Altuğ, Şehir İçi Trafik Denetleme Şube Müdürü Mithat Tüzüner ve kampüs bölgesinde işletmecilik yapan iş adamlarının katıldığı etkinlikte esnafın sorunları dinlenip sohbet edildi.

Emniyet Müdürü Demir, kafe işletmecileriyle buluştu

Emniyet Müdürü Demir, kafe işletmecileriyle buluştu

Suriye sınırına Zeytin Dalı Sınır kapısı açılıyorSuriye sınırına Zeytin Dalı Sınır kapısı açılıyor
Teröristlerle sıcak temas! Çatışma çıktıTeröristlerle sıcak temas! Çatışma çıktı
Putin'den flaş açıklamalarPutin'den flaş açıklamalar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Gelin adayı Solmaz hayatının şokunu yaşadı!

Gelin adayı Solmaz hayatının şokunu yaşadı!

Furkan Yıldırım'n cesedi bulundu!

Furkan Yıldırım'n cesedi bulundu!

Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı

Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sınıra gitmeyen sanatçılar var! 25 ünlü son anda vazgeçmiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sınıra gitmeyen sanatçılar var! 25 ünlü son anda vazgeçmiş

'Selfie çeken asker'le ilgili hükümetten açıklama geldi

'Selfie çeken asker'le ilgili hükümetten açıklama geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Karaman'da inanılmaz olay: Dürüm yerken öldü!

Karaman'da inanılmaz olay: Dürüm yerken öldü!

'Selfie çeken asker'le ilgili hükümetten açıklama geldi

'Selfie çeken asker'le ilgili hükümetten açıklama geldi

Ankara'daki lisede dehşet! 4 öğrenci bıçaklandı

Ankara'daki lisede dehşet! 4 öğrenci bıçaklandı

Ali Şen'in büyük acısı! Bente Şen'in cenazesi öncesi aileden flaş talep

Ali Şen'in büyük acısı! Bente Şen'in cenazesi öncesi aileden flaş talep

3 gencin feci sonu! Ebru Demir ses yarışmasına bile katılmıştı

3 gencin feci sonu! Ebru Demir ses yarışmasına bile katılmıştı

Çeşme gemisinde can pazarı!

Çeşme gemisinde can pazarı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.