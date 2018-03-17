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Emniyet Müdürü Şahne, vatandaşlarla bir araya geldi

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2018 11:57 | Son Güncelleme

Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.Merkez Toroslar ilçesi Turunçlu Mahallesi’ndeki bir kıraathanede bölge esnafı ve muhtarların katılımı ile düzenlenen ’huzur toplantısı’na katılan Şahne, burada vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi, yapılması gereken konularla ilgili fikir alış verişinde bulundu.

Emniyet Müdürü Şahne, vatandaşlarla bir araya geldi

Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.
Merkez Toroslar ilçesi Turunçlu Mahallesi’ndeki bir kıraathanede bölge esnafı ve muhtarların katılımı ile düzenlenen ’huzur toplantısı’na katılan Şahne, burada vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi, yapılması gereken konularla ilgili fikir alış verişinde bulundu. Şahne, emniyet müdür yardımcıları ve şube müdürlerinin de katıldığı toplantıda, kendisine iletilen sorunlarla ilgili çözüm önerilerini sundu.

Emniyet Müdürü Şahne, vatandaşlarla bir araya geldi

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