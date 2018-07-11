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Emniyet Müdüründen '15 Temmuz' resim sergisi

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2018 11:25 | Son Güncelleme

EMNİYET Genel Müdürlüğü'nde Polis Başmüfettişi olarak görev yapan 1’inci sınıf Emniyet Müdürü olan Ahmet Sula, Gaziantep'te 15 Temmuz anısına resim sergisi açtı.

Emniyet Müdüründen '15 Temmuz' resim sergisi

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - EMNİYET Genel Müdürlüğü'nde Polis Başmüfettişi olarak görev yapan 1’inci sınıf Emniyet Müdürü olan Ahmet Sula, Gaziantep'te 15 Temmuz anısına resim sergisi açtı.
Terör ve istihbarat şubelerinde mesleğini yaptığı sırada resim çizen Sula, birinci sınıf emniyet müdürü olduktan sonra resim sergileri açmaya başladı. 15 Temmuz anısına bu kez Gaziantep'e gelen Sula'nın Kültür ve Sanat Merkezindeki kişisel sergisinin açılışına; Gaziantep Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Deniz Köken ve çok sayıda davetli katıldı.
Emniyet Müdürü Sula, sergiyi 15 Temmuz darbe girişimini unutturmamak adına açtığını belirterek, "Fiilen bu ülkeye güvenlik anlamında hizmet eden bir emniyet müdürüyüm. Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. Bu hafta hain bir darbe kalkışmasının yıl dönümü. Bunu unutturmamak adına bir turneye çıktık. Benim sanat anlayışımda zamanın mekanın birilerini çekmesi lazım. Bu turnemizde o yüzden buraya geldik. Burada gençlerimiz ve sanatseverler ile buluşmak heyecan veriyor. Burada 100'e yakın çalışmam var. Bunların 25'i Türk- İslam kültürü ile ilgiliydi. Bu sergide çocukluğumdan bu yana yaptığım çalışmalarım yer alıyor. Bir diğer gayemizde medeniyetimizin gücünü anlatabilmek ve onlara bir rol model olup cesaretlendirmektir" diye konuştu.
Açılışın ardından Gaziantep Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Deniz Köken ve diğer davetliler sergiyi gezerek Ahmet Sula’dan eserler hakkında bilgi aldı.

FOTOĞRAFLI

Emniyet Müdüründen '15 Temmuz' resim sergisiEmniyet Müdüründen '15 Temmuz' resim sergisiEmniyet Müdüründen '15 Temmuz' resim sergisiEmniyet Müdüründen '15 Temmuz' resim sergisi

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