Emniyet müdüründen engelli kıza doğum günü sürprizi

Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak, 23 Nisan’da 17 yaşına basan engelli genç kızın doğum gününü makam odasında kutladı.

İl Emniyet Müdürü Osman Ak, 23 Nisan’da 17 yaşına giren engelli Edanur Altun’un doğum gününü makam odasında kutladı. Toplum destekli polis memurlarının resmi ekip otosuyla evinden aldığı Edanur Altun, sirenler eşliğinde Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Burada Emniyet Müdürü Osman Ak’ın makam odasına çıkarılan engelli kıza ailesi ve arkadaşları da eşlik etti.

Annesi Edanur’un en büyük hayalinin polislerle birlikte doğum günü kutlamak olduğunu belirtti. Genç kız kendisi için hazırlanan pastayı görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Osman Ak’a sarılarak dakikalarca ağlayan genç kız, daha sonra mumları üfledi ve emniyet müdürünün ricası üzerine şarkı söyledi. Edanur ve beraberindeki arkadaşlarına çeşitli hediyeler verildi.