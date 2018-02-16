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Emniyet müdürüne fuhuş gözaltısı! Masöz Çiğdem ele verdi: Haftada 7500 lira

YAŞAM HABERLERİ  | 16.02.2018 10:57 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan’ın talimatıyla başlayan fuhuş operasyonunda, eski Kadıköy Emniyet Müdürü İbrahim Kocaoğlu dahil 16 kişi gözaltına alındı. Müdür, Çiğdem B.’nin “Şişli’de evimde birlikte olduk. 30 bin lira ve 3 pahalı cep telefonu verdik. Haftada 7 bin 500 lirayla düzenli hale getirdik” iddiasıyla rüşvet ve görevi suiistimalle suçlanıyor.

Emniyet müdürüne fuhuş gözaltısı! Masöz Çiğdem ele verdi: Haftada 7500 lira

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün Hakan Ato çetesine yönelik düzenlediği ikinci dalga fuhuş operasyonunda, bir süre önce açığa alınan Kadıköy Emniyet Müdürü İbrahim Kocaoğlu’nun da aralarında bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı.

8 Şubat’ta görevden alınan Kadıköy Emniyet Müdürü’ne kadar uzanan fuhuş operasyonuyla ilgili ilk adım, geçen ay atıldı. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın talimatıyla İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, masaj ve güzellik salonları ile cilt bakım merkezlerinde kadınlara fuhuş yaptıran Hakan Ato ve çetesine yönelik operasyon düzenledi. Ato ve 16 çete üyesi gözaltına alındı, çok sayıda kadın çetenin elinden kurtarıldı. Hakan Ato tutuklandı.

Habertürk Gazetesi'nden Nihat Uludağ'ın haberine göre soruşturmada, çetenin bir polis müdürü, polis memurları ve kamu görevlileriyle işbirliği içerisine girdikleri, bu şekilde rahatlıkla faaliyetlerine devam ettikleri belirlendi. Şüpheliler ve tanıklık eden polis memurlarının ifadeleri, bu konudaki en önemli delil olarak soruşturma dosyasına girdi.

AÇIĞA ALINAN KADIKÖY İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ GÖZALTINA ALINDI

Bu delillerin ışığında, Hakan Ato çetesine yönelik ikinci operasyon dün sabaha karşı İstanbul merkezli 4 ilde eşzamanlı gerçekleşti. Organize Polisi, 8 Şubat tarihinde görevden alınan Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Kocaoğlu’nun da aralarında bulunduğu 11 polis memuru ile 1 kamu görevlisi ve çetenin tefecilik işlemlerini yöneten 3 kişiyi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürü Kocaoğlu’nun adının geçtiği soruşturma kapsamında, geçen ayki operasyondan sonra şüphelilerin ve tanıkların verdiği ifadeler ortaya çıktı.

''EMNİYET MÜDÜRÜ İLE İLİŞKİYE GİRDİK''

Masaj salonu ortaklarından bir kadın ifadesinde, emniyet müdürüyle ilişkiye girdiğini ve rüşvet verdiğini iddia etti. Soruşturma kapsamında serbest kalan Çiğdem B.’nin ifadesinde, şu iddialarda bulunduğu belirtildi: “6-7 ay kadar önce Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne Müdür İbrahim Kocaoğlu ile tanışmaya gittim. Sohbet ettikten sonra ‘Sizinle görüşmek istediğim bir konu var ama burası uygun değil’ dedim. ‘Akşam yemekte görüşürüz’ dedi.”

HAFTADA 7 BİN 500 TL

Çiğdem B., daha sonra emniyet müdürü ile Kalamış’ta buluştuklarını, Şişli’deki evine giderek birlikte olduklarını da iddia etti. Çiğdem B. ifadesinde, rüşvet verdiği iddiasını ise şöyle anlattı:
“İbrahim Müdür’e ilk etapta işlettiğimiz salonlara göz yumması ve polis tarafından uygulama yapılmaması için 30 bin lira para, daha sonra 3 adet pahalı cep telefonu verdik. Ardından para verme olayını haftalık 7 bin 500 lira olarak düzenli hale getirdik.”

‘EMNİYET MÜDÜRÜ SEVGİLİ YAPTIM’

Şükrü B. adlı şüpheli, Çiğdem B.’nin, emniyet müdürü ile ilişkisini çevresine nasıl anlattığına dair şu ifadeyi verdi: “Çiğdem B.’yi yıllardır tanırım. Masöz olarak çalışır. Niyazi Ato’nun ortağıdır. Masaj salonuna sürekli polis baskını yapıldığından kızlar tedirgindi. Bir gün Şişli’deki masaj salonuna Çiğdem keyifli şekilde geldi. ‘Kızlar emniyet müdürü sevgili yaptım. 4-5 gündür takılıyoruz. Cinsel birliktelik yaşadıktan sonra habersiz videosunu çektim. Bundan sonra Kadıköy’deki masaj salonumuza baskın yapılmayacak. Polis bizi idare edecek’ dedi. Hatta müdür, kendisinden habersiz salonlara baskın yapan polisleri sürgüne göndereceğini Çiğdem’e anlatmış.” Tanıklık yapan bir polis memuru da Çiğdem B.’nin telefonda konuşurken karşısındaki kişiye, “Bizim bunlara verdiğimiz para az geldi” dediğini aktardı.

BEŞİKTAŞ SALDIRISINDA YARALANMIŞTI

İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan tarafından 8 Şubat’ta görevden alınan İbrahim Kocaoğlu, Spor Güvenliği Şube Müdürü olduğu dönemde, 10 Aralık 2016 tarihli Beşiktaş Vodafone Park yakınındaki bombalı saldırıda yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
fuhuş Mustafa Çalışkan

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Okuyucu Yorumları 33 yorum
şimdi bu ölseydi biz buna şehit diyecektik öylemi ...bu devirde kimse masum değil!!
Hakkaten çok çalışkanmış hem lişikiye gir hem komisyon kap hem telefon kap kesin ayfondur o telefonlar bahse varım :)
polisl teşkilatında yanlış yapan çok hele binlerce fetö mensubu görevde bu alçaklar yeterince temizlenemedi.
bu işin fetöyle metöyle ilgisi yok.Bu haram -helal işi.Her kesimden çıkabilir sütübozuk ve namussuzlar.
@fatih_1967_shhzd haberin yok sanırım. Artık devlette AKP li fetoculer hariç fetocu kalmadi
Hem rüşvet al hem kadını becer ohh ne ala !! Ne ayaksiniz
doğruysa çok vahim...yazık bu düşülen duruma
No Comment. Sonuçta AKP'nin eminiyet müdürü.
yargılama bitmeden bu haber ne? asıl bu haberleri yapanları tutuklamalılar
Böyle edepsizler birde milletin canını malını koruyacak ken bak yediği naneleri.bunları kolundan tutup kapı önüne koyacaksın,ne maaş vereceksin ne de emekliye ayıracaksın.
amir müdür işi zaten bu oturdukları yerden karnını sisirmek personelini arsiza soysuz a peşkeş çekmek Allah belasını versin bu ve bu gibilerinin.
vatandaşta tırnak çakışı çıksa canına okuyan polis müdürü dünyalık peşinde imiş.
Yani sonunda yine sevilen müdür olmuş bu işte eskort hiçbir zaman zararlı çıkmaz
bugün emekli olsa bu rütbede bir emniyet müdürü 110 bin tl civarı emekli ikramiyesi ve 3000 tl emekli maaşı alabilecek.şimdi bu şekilde çalışırsa 1 sene de ömrü boyunca çalıştığının en az 5 katı kazanıyor.hatta bu sadece bir çeteden aldığı rüşvet.bunun daha neleri neleri vardır.kısaca para ile insanların çoğunu satın alabilirsiniz makam önemli değil.bakanları da maaşa bağlarsınız olağan şeyler artık bunlar
Bakırköy Meydanda 3 yıldır çalışan Masaj salonunun nasıl çalıştıgını anladım galiba...
Yemeyen mi var???
şimdi bunla sınırlı kalmasın bu beykoz asayiş büronun 2 elemanı var çok hızlı onlara da darısı başına operasyon vardır inşlh diyoruz her türlü pislik var adamlarda yapın şu operasyonu beykoz düzelsin
Ne demişler tatlı yiyen acı osurur.
Türkiyede polis rüşvet almasa hiç bir olumsuz olay olmaz .tabiki şerefli polislerimiz bu eleştirnn dışındadır
neler dönüyor neler bu daha devede kulak.zaten polis rüşvet almasa tonlaraca uyuşturucu ülkede fink atmaz
Balık baştan kokmaya başlar
polisten daha büyük mafya mı var?
Yorumcu arkadaşlar; Bana hiç sizin düşündüğünüz gibi gelmiyor. Bu işin altında çapanolu var gibime geliyor....
TC ÇOK YAKINDA TEKSAS OLUCAK GÖRÜN BAKIN HERKEZİN BELİNDE SİLAH YAKINDA KELEŞLERLE DOLAŞICAKLAR
Böyle namussuzları müdür amir demeyip boynundan sallandıracaksın,devletin verdiği yetkiyi kullanarak kendine rant ve menfaat elde ediyor.Makamı,yetkisi olmasa suratına tüküren çıkmaz. Ödediğimiz vergiler bu tür adamların cebine maaş olarak giriyor ben helal etmiyorum haram zehir zıkkım olsun.Doğru dürüst insanları tenzih ederim.
allah ıslah etsin
1985 ler işte şimdiki modern oldu :))
YAPARMI.......? yAPMAZ MI...?
bir tahmin yapalım..bu polis memuru açığa alınır sonra rüşvet vs suçlardan para cezası alır ve tutuksuz yargılanır..minereyi çalan her zaman kılıfı hazırlar misali en sonunda da kendine bir masaj salonu açar sevgilisi çiğdemciğiyle beraber mutlu mesut yaşar:)) haa teşkilattan olduğu için de salonu polislerce basılmaz??? desem de inanmayın türk polisi yakalar:)
belki de müdür çok dürüst ayağını kaydırmak için oyun yaptılar. bu medyanın her yazdığına inanmıyorum.
Vaayy, Barış Atay ı tehdit eden arkadaş değil mi bu? Manidar...
Polisin bulasmadigi bir illegal olay kaldimi.Kumarhane isletmek onlarda,kerhane onlarda randevu evi onlarda masaj salonlari onlarda ,universite genclerinin kafeleri onlarda ,hayat kadinlarinin ev adresleri onlarda uyusturucu trafigi onlarda sadece vatandasi terorize etmek onlarda baska ne kaldi.Calinti Luks otomobil galerileride onlarda.Yani Polisimizin herseydan haberi var onun icin millet olarak rahat nefes alabiliyoruz,Tabiiki bunlar avam takimi..,daha buyukleri daha luks otellerde ki onlarin kapisinda dilenci bile duramaz...
erkeğin ..... neyse anlayın işte
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