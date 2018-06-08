HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Emniyet şeridinde duran otomobile çarptı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2018 17:51 | Son Güncelleme

DÜZCE'de, hafif ticari aracın TEM Otoyolu'nda emniyet şeridinde duran otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE'de, hafif ticari aracın TEM Otoyolu'nda emniyet şeridinde duran otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 15.00 sıralarında TEM otoyolu Gölyaka gişeleri mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Hüseyin Özyurt (36) idaresindeki 34 BC 5519 plakalı hafif ticari araç, Kadir Uysal'ın (33) emniyet şeridine park ettiği 67 NC 518 plakalı otomobile çarptı. Kontrolden çıkan ticari araç bariyerlere çarparak ters döndü. Kazada, Hüseyin Özyurt ile araçta bulunan İrem Gürsoy (11), Demet Özyurt (31), Ünal Gürsoy (42) yaralandı. Hafif ticari araçta bulunan kazadan yaralanmadan kurtulan çocuklar korkarak ağladı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PARTNER90'ların en yakışıklı jönüydü! Bakın şimdi ne yapıyor90'ların en yakışıklı jönüydü! Bakın şimdi ne yapıyor
Ek fotoğraflar // Esenyurt'ta doğal gaz patlaması sonrası yangın : 2 yaralıEk fotoğraflar // Esenyurt'ta doğal gaz patlaması sonrası yangın : 2 yaralı
3,5 yaşındaki Esma, su kanalına düşerek boğuldu3,5 yaşındaki Esma, su kanalına düşerek boğuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Bella Hadid'in elbisesi geceye damga vurdu!

Bella Hadid'in elbisesi geceye damga vurdu!

Son dakika! Erdoğan Demirören hayatını kaybetti! Erdoğan Demirören kimdir?

Son dakika! Erdoğan Demirören hayatını kaybetti! Erdoğan Demirören kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı program reytinglerde çakıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı program reytinglerde çakıldı!

Tamer Karadağlı: Karım değil mi kardeşim öperim

Tamer Karadağlı: Karım değil mi kardeşim öperim

Öğrenci affının şartları neler? Kimler okula geri dönebilecek? İşte 2018 öğrenci affının detayları

Öğrenci affının şartları neler? Kimler okula geri dönebilecek? İşte 2018 öğrenci affının detayları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yer: Şanlıurfa'da! Şaşkına çeviren görüntü!

Yer: Şanlıurfa'da! Şaşkına çeviren görüntü!

17 yaşındaki muavin kız kaçırmak için otobüs çaldı!

17 yaşındaki muavin kız kaçırmak için otobüs çaldı!

Evde yüzlerce arıyla yaşıyor!

Evde yüzlerce arıyla yaşıyor!

80 yaşındaki adam 13 yaşındaki kıza defalarca tecavüz etmiş

80 yaşındaki adam 13 yaşındaki kıza defalarca tecavüz etmiş

Mide bulandıran olay! 80 yaşındaki adam 13 yaşındaki çocuğa...

Mide bulandıran olay! 80 yaşındaki adam 13 yaşındaki çocuğa...

Bolu'da ilginç olay! Otomobilde mahsur kalan bebeğe bunu yaptı

Bolu'da ilginç olay! Otomobilde mahsur kalan bebeğe bunu yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.