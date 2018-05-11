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Emniyet şeridinde lastiği değiştirilen cipe TIR çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.05.2018 08:37 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Sapanca İlçesi'nde, TEM Otoyolu'nda sürücüsünün emniyet şeridinde lastik değiştirmek için park ettiği cipe arkadan gelen TIR çarptı.

SAKARYA'nın Sapanca İlçesi'nde, TEM Otoyolu'nda sürücüsünün emniyet şeridinde lastik değiştirmek için park ettiği cipe arkadan gelen TIR çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza, saat 00.45 sıralarında, TEM Otoyolu Kurtköy mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Selçuk Demir, idaresindeki 34 KB 5733 plakalı cipin patlayan lastiğini değiştirmek için emniyet şeridinde durdu. Aracının arkasına reflektör koyarak işaretleme yapan Selçuk Demir, lastiği değiştirdiği sırada arkadan gelen Murat Yıldırım idaresindeki 34 JG 7646 plakalı TIR cipe çarptı. Kazada cipin arka koltuğunda oturan Kayahanım Demir(61), araçtan fırlayarak TIR'ın altında kaldı. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi Kayahanım Demir'in yaşamını yitirdiğini belirlerken, yaralanan Bedrettin Demir(62) Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kayahanım Demir'in cenazesi ise morga kaldırıldı. Polis ekipleri TIR sürücüsü Murat Yıldırım ile cipin sürücüsü Selçuk Demir'i ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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