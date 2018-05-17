Emniyet şeridindeki TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da, çevre yolunda arıza yapınca güvenlik şeridine çekilen TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü, üniversite öğrencisi Caner Şahin (24) yaşamını yitirdi.

Kaza, çevre yolunun İstanbul yönünde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Ahmet Ç. (43), arıza yapan 63 B 1422 Plakalı TIR'ı, emniyet şeridine çekti. Park halindeki TIR'a, aynı yöne giden Caner Şahin yönetimindeki 16 MET 43 plakalı otomobil arkadan çarptı. Sürücü Şahin, hurdaya dönen otomobilde sıkışıp yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD ve itfaiye ekipleri, Caner Şahin'in cansız bedenini araçtan çıkardı. Bekâr olan ve Anadolu Üniversitesi'nde öğrenim gören Şahin'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adlı Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturmaya Bursa Cumhuriyet Savcılığı'nca başlandı.

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