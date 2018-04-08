IHAAW125550-ASA/08-04-2018

- Emniyet ve jandarma birimlerince, bu yılın ilk 3 ayında uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 36 bin 948 operasyonda, 51 bin 580 şüpheli gözaltına alındı. Geçen yılın aynı dönemine göre, operasyon sayısında yüzde 45, gözaltı sayısında yüzde 38 artış yaşandı.

08.04.2018 12:55:50 TSI

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