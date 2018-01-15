Emniyetten 50 bin özel güvenlik görevlisine eğitim

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA) - EMNİYET Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından 55 ildeki 50 bin 914 özel güvenlik görevlisine eğitim verildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Süleyman Soylu'nun talimatı üzerine güvenlik hizmetlerinin kalitesinin artırılması için Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nca, Türkiye genelinde eğitim programları düzenledi. Polis başmüfettişleri tarafından özel güvenlik görevlilerine verilen eğitim, iki etap olarak planlandı. İlk eğitim programı, özel güvenlik görevlisi sayısı 1000 ve altında olan iller ile 2 bin ve altında olan illere 2 grup halinde düzenlendi. 56 polis başmüfettişi tarafından 2- 12 Ocak günlerinde, 55 ildeki 59 bin 336 özel güvenlik görevlisinden 50 bin 914'üne eğitim verildi. Eğitimlerde afet ve acil durum anında yapılması gerekenler başta olmak üzere etkili iletişim, genel kollukla ilişkiler, bina ve tesis güvenliği, özel güvenlik hukuku ile yetki ve sorumluluklar anlatıldı.

Özel güvenlik görevlisi sayısı, 1000 ve altında olan ilk gruptaki eğitimlere Ağrı, Aksaray, Amasya, Ardahan, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bitlis, Burdur, Çankırı, Düzce, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Karabük, Karaman, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Mardin, Muş, Niğde, Osmaniye, Siirt, Şırnak, Sinop ve Tunceli'de görev yapan 21 bin 782 özel güvenlik görevlisinden 17 bin 754'ü katıldı.