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Emniyetten 50 bin özel güvenlik görevlisine eğitim

YAŞAM HABERLERİ | 15.01.2018 17:30 | Son Güncelleme 2 saat önce

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA) - EMNİYET Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından 55 ildeki 50 bin 914 özel güvenlik görevlisine eğitim verildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Süleyman Soylu'nun talimatı üzerine güvenlik hizmetlerinin kalitesinin artırılması için Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nca, Türkiye genelinde eğitim programları düzenledi. Polis başmüfettişleri tarafından özel güvenlik görevlilerine verilen eğitim, iki etap olarak planlandı. İlk eğitim programı, özel güvenlik görevlisi sayısı 1000 ve altında olan iller ile 2 bin ve altında olan illere 2 grup halinde düzenlendi. 56 polis başmüfettişi tarafından 2- 12 Ocak günlerinde, 55 ildeki 59 bin 336 özel güvenlik görevlisinden 50 bin 914'üne eğitim verildi. Eğitimlerde afet ve acil durum anında yapılması gerekenler başta olmak üzere etkili iletişim, genel kollukla ilişkiler, bina ve tesis güvenliği, özel güvenlik hukuku ile yetki ve sorumluluklar anlatıldı.

Özel güvenlik görevlisi sayısı, 1000 ve altında olan ilk gruptaki eğitimlere Ağrı, Aksaray, Amasya, Ardahan, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bitlis, Burdur, Çankırı, Düzce, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Karabük, Karaman, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Mardin, Muş, Niğde, Osmaniye, Siirt, Şırnak, Sinop ve Tunceli'de görev yapan 21 bin 782 özel güvenlik görevlisinden 17 bin 754'ü katıldı.

Özel güvenlik görevlisi sayısı 2 bin ve altında olan ikinci gruptakiler de Adıyaman, Artvin, Batman, Bingöl, Bolu, Çanakkale, Çorum, Edirne, Elazığ, Erzincan, Isparta, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kütahya, Malatya, Nevşehir, Ordu, Rize, Sivas, Tokat, Uşak, Van, Yalova, Yozgat ve Zonguldak'ta eğitim aldı. Söz konusu eğitimlere 37 bin 554 özel güvenlik görevlisinden 33 bin 160'ı dahil oldu.

26 BÜYÜKŞEHİRDE 224 BİN 230 KİŞİ DAHA EĞİTİM ALACAK

Özel güvenlik çalışanlarına, temel hak ve hürriyetlerin korunması, mevzuat bilgilerinin ve iletişim becerilerinin artırılması, aidiyet duygularının geliştirilmesi ile özel güvenlik hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla verilen eğitimlerin ikinci bölümüne 22 Ocak'ta başlanacak. Özel güvenlik görevlisi sayısı 2 bin ve üzerinde olan üçüncü gruptaki Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, Trabzon, Adana, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kocaeli, Konya, Samsun, Mersin, Şanlıurfa, Muğla, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Denizli, Eskişehir, Hatay, Kayseri, Manisa, Sakarya ve Tekirdağ olmak üzere 26 ilde 22 Ocak- 30 Haziran günlerinde 224 bin 230 özel güvenlik görevlisi eğitime alınacak.

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