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Emniyetten 81 ilde parklarda uygulama

YAŞAM HABERLERİ  | 24.04.2018 13:22 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğünce vatandaşların huzur içinde parkları kullanabilmesi için 81 ilde yapılan uygulamada aranan 169 şahıs yakalandı.Emniyet Genel Müdürlüğünce bugüne kadar okul önleri, müştemilatı ve çevresindeki parklarda yapılan uygulamalarla uyuşturucu madde kullanımı ile satışının engellenmesine ve öğrencilerin güvenli ortamda eğitim almasına büyük katkı sağlandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünce vatandaşların huzur içinde parkları kullanabilmesi için 81 ilde yapılan uygulamada aranan 169 şahıs yakalandı.
Emniyet Genel Müdürlüğünce bugüne kadar okul önleri, müştemilatı ve çevresindeki parklarda yapılan uygulamalarla uyuşturucu madde kullanımı ile satışının engellenmesine ve öğrencilerin güvenli ortamda eğitim almasına büyük katkı sağlandı. Parklarda uyuşturucu satışı ve kullanımını engellemek ve parkların herkes tarafından rahatça kullanılmasını sağlamak amacıyla “Türkiye Huzurlu Parklar Uygulaması-2” gerçekleştirildi. Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde 81 ilde Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler ve diğer birimler tarafından 23 Nisan akşamı saat 21.00-02.00 arasında 5 bin 840 parkta 9 bin 283 personel, 2 bin 890 karma ekip ve 34 dedektör köpek ile denetimler yapıldı. 54 bin 109 şahsın kontrol edildiği uygulamada 169 aranan şahıs yakalandı, 302 şahsa adli/idari işlem tesis edildi, 99 şahıs gözaltına alındı. Bin 147 umuma açık iş yerinin kontrol edildiği uygulamada, 76 umuma açık iş yerine işlem yapıldı, 20 bin 822 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca 5 bin 403 adet araç kontrol edildi, 5 aranan araç yakalanarak eksiği tespit edilen 159 araca 101 bin 361 TL ceza kesildi ve 32 araç trafikten men edildi.
Uygulamada yapılan aramalarda 3 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 24 adet mermi, 15 adet kesici/delici alet, 6 adet kurusıkı tabanca, 3,3 gram eroin, 57,77 gram esrar, 76,98 gram bonzai, 1 adet uyuşturucu hap ve 170 paket kaçak sigara ele geçirildi.

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