Emniyetten “Bahar Temizliği” operasyonu

Zonguldak’ta 55 bin lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirilen “Bahar Temizliği” operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ’Bahar Temizliği’ operasyonunda 6 buçuk kilo ele geçirilirken, 4 kişi adliyeye sevk edildi. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri “Bahar Temizliği” operasyonunda dün gece Zonguldak Valiliği önünde uygulama yaptı. Operasyonlarda K.K., B.H.İ., A.A. ve İ.N. gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada piyasa değeri 55 bin lira olan yaklaşık 7 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.