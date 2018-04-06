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Emniyetten bonzai operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 17:50 | Son Güncelleme

Afyyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan aramalarda 100,70 gram bonzai maddesi ele geçiril.Emniyet Müdürlüğün’den yapılan açıklamada; narkotik ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde; uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen araç ve şahıslar üzerinde yapılan aramada, 100,70 gram bonzai maddesi ele geçirildiği bildirildi.

Emniyetten bonzai operasyonu

Afyyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan aramalarda 100,70 gram bonzai maddesi ele geçiril.
Emniyet Müdürlüğün’den yapılan açıklamada; narkotik ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde; uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen araç ve şahıslar üzerinde yapılan aramada, 100,70 gram bonzai maddesi ele geçirildiği bildirildi. Konu ile ilgili olarak 2 şahıs gözaltına alındığı, işlemlerinin akabinde “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan adli mercilere sevk edilecekleri bildirildi.

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