Emniyetten bonzai operasyonu

Afyyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan aramalarda 100,70 gram bonzai maddesi ele geçiril.
Emniyet Müdürlüğün’den yapılan açıklamada; narkotik ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde; uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen araç ve şahıslar üzerinde yapılan aramada, 100,70 gram bonzai maddesi ele geçirildiği bildirildi. Konu ile ilgili olarak 2 şahıs gözaltına alındığı, işlemlerinin akabinde “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan adli mercilere sevk edilecekleri bildirildi.
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