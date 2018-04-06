Emniyetten bonzai operasyonu

Afyyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan aramalarda 100,70 gram bonzai maddesi ele geçiril.

Emniyet Müdürlüğün’den yapılan açıklamada; narkotik ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde; uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen araç ve şahıslar üzerinde yapılan aramada, 100,70 gram bonzai maddesi ele geçirildiği bildirildi. Konu ile ilgili olarak 2 şahıs gözaltına alındığı, işlemlerinin akabinde “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan adli mercilere sevk edilecekleri bildirildi.