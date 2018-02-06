Emniyetten, çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik denetim uygulaması

Emniyet Genel Müdürlüğü, ülke genelinde “Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Denetim Uygulamaları” düzenledi. Yapılan uygulamalarda 216 bin 560 şahıs kontrol edildi, 369 aranan şahıs yakalanırken, 271 şahsa ise adli ve idari işlem uygulandı. 29 bin 136 işyeri denetlenmiş olup 237’si hakkında idari işlem yapıldı. 8 bin 375 okul servis aracı denetlendi ve 342 okul servis aracına cezai işlem uygulandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, 2017-2018 yılı 2. dönemin başlaması ile birlikte çocukların ve gençlerin, güvenli bir eğitim-öğretim hayatı sürdürmelerinin sağlanması ve etkilenebilecekleri her türlü zararlı faktörlerden uzak tutulmaları adına, Türkiye genelinde 02-05 Şubat tarihleri arasında “Çocukların ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Denetim Uygulamaları” gerçekleştirildi.

İlkokul, ortaokul ve lise, üniversite kampüsleri, öğrenci yurtları yakın çevrelerinde faaliyet gösteren umuma açık yerler denetlenirken metruk binalar, park ve bahçeler kontrol edilerek ayrıca okul servis araçları ve personeli kontrol edildi. Gerçekleştirilen uygulamalara asayiş, çocuk, narkotik, terörle mücadele, güvenlik, çevik kuvvet, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, toplum destekli polis, trafik denetleme şubelerinden ve ilçe emniyet müdürlüğü birimlerinden karma oluşturulan ekipler katıldı. Güvenlik açısından risk teşkil edebilecek yerlerde ise özel harekat birimlerinden personel de uygulamalara destek verdi.

Uygulamalarda, 7 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 27 adet mermi, 6 adet kesici/delici alet, 6 adet kurusıkı tabanca, 8 gram eroin, 46 gram esrar, 36 gram ve 60 adet sentetik uyuşturucu, 1767 paket kaçak sigara ile 50 litre kaçak içki ele geçirildi.